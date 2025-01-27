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27/01/2025 11:00

《海納智見－荀玉根》低生育率的危害和破局

　　《海納智見》１０月２８日，國務院印發《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友
好型社會的若干措施》，從四方面提出系列生育支援措施。當前生育率下降已成為全球人口發展
的共同趨勢，並逐漸成為各國公共政策的重要議題。目前中國生育狀況如何？低生育率有何影響
？借鑒海外經驗，政策應當如何應對？本文就上述問題展開分析。
　
　　中國生育率現狀及潛在風險。人口統計學家通常使用「總和生育率」來衡量社會生育水準，
該指標代表特定年份每位女性的平均生育子女數。國際上將總和生育率達到２﹒１視為維持代際
更替平衡的基本條件，低於１﹒５則可能導致人口下降和老齡化加劇。儘管自１４年起中國逐步
放鬆生育政策，但政策轉向寬鬆的時間較短，生育率仍處於探底階段。當前中國生育率具備兩個
突出特徵：一是國際對比下中國生育率降幅大、水準低。二是中國育齡人口下行趨勢明顯，且生
育意願持續低迷。大量研究表明，長期低生育率或在一定程度上導致經濟增速放緩。究其根源，
低生育率可能削弱勞動供給、生產效率與社會創新，還可能抑制家庭消費、增加儲蓄，從而拖累
經濟增長。
　
　　借鑒海外看低生育率的政策應對及效果。歐洲：北歐及法、德等國實施早且力度大，政策效
果已現。歐洲國家普遍實施以經濟補貼為基礎的家庭支持政策；促進實現家庭和經濟活動的平衡
也是歐洲重要生育政策之一。從政策效果看，政策應對及時且力度較大的歐洲國家，當前生育率
已回升到人口警戒線水準以上。東亞地區：平衡人口和資源下的政策慢轉向，政策效果偏弱。東
亞地區從限制生育轉向鼓勵生育調整時長普遍較久，前期人口限制政策的影響或尚在；近年來亞
洲國家及地區開始加大經濟補貼政策，尤其是直接現金補貼開始明顯提升，在家庭平衡方面仍保
留傳統家庭價值觀。從政策效果看，政策轉向較晚且前期力度相對弱，目前生育率仍處在警戒線
以下。
　
　　對中國低生育率現狀的政策建議。當前中國面臨低生育率現狀的問題已經較為嚴峻，提升生
育率有助於促進消費回升，中長期對於增強中國經濟活力至關重要。結合我們在第二部分中總結
的歐洲和亞洲國家及地區經驗，在此我們提出以下兩點建議：①加大財政補貼力度，降低家庭育
兒成本。從中央層面加大家庭補助力度能夠直接降低育兒成本，從而推動生育率企穩回升。②加
大婦女就業保障和社會育兒支持，打造生育友好型社會。未來支持家庭平衡政策可從降低女性在
就業中的不平等待遇、提高男性養育子女的參與度、加大社會育兒支援等多角度著手。
　
　　風險提示：生育率發展趨勢不可預測，政策落地效果不及預期，部分測算資料並非實際值。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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