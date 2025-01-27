《ＡＩ熱潮》ＤｅｅｐＳｅｅｋ技術強成本廉，概念Ａ股異軍突起

《經濟通通訊社２７日專訊》Ａ股人工智能（ＡＩ）大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念今日異軍

突起，浙江東方（滬：６００１２０）、華金資本（深：０００５３２）、每日互動

（深：３００７６６）、航錦科技（深：０００８１８）、南威軟件（滬：６０３６３６）等漲

停，飛利信（深：３００２８７）漲１０％；浪潮信息（深：０００９７７）、中科曙光

（滬：６０３０１９）約升５％。



脫胎於內地私募巨頭幻方量化（Ｈｉｇｈ－Ｆｌｙｅｒ）的開源模型初創公司

ＤｅｅｐＳｅｅｋ上周一（２０日）發布推理大模型「Ｒ１」，並同步開源模型權重，以促進技

術社區的交流與創新協作。Ｒ１在後訓練階段大規模使用強化學習技術，能在僅有極少標註數據

的情況下，極大提升模型推理能力。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１迅速在２４日登上Ｃｈａｔｂｏｔ Ａｒｅｎａ綜合榜單第三位，

與頂尖推理模型、ＯｐｅｎＡＩ推出的ｏ１並列。同時，測評機構Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ－

Ａｎａｌｙｓｉｓ對ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１的初始基準測試結果也顯示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－

Ｒ１在ＡＩ分析質量指數中取得第二高分，價格則是ｏ１的約３０分之１。



不到一個月前，ＤｅｅｐＳｅｅｋ才剛在去年１２月２６日發布ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３大

模型，性能比肩ＧＰＴ－４ｏ，投入研發費用僅為５５８萬美元，訓練成本不到ＧＰＴ－４ｏ的

二十分一，且只用了２０４８張Ｈ１００的ＧＰＵ集群，用時僅５３天。在同等水平下，即使是

全球ＡＩ第一梯隊的頭部公司，至少也要用到１﹒６萬張以上的ＧＰＵ進行訓練。



＊ＤｅｅｐＳｅｅｋ登蘋果中國區、美國區免費Ａｐｐ下載第一位＊



接連發布兩款強大而成本低廉的大模型，使得ＤｅｅｐＳｅｅｋ迅速引發海內外市場熱烈討

論。ＤｅｅｐＳｅｅｋ應用在１月２７日登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費Ａｐｐ下載

排行榜，在美區下載榜上超越了ＣｈａｔＧＰＴ。有評論認為，Ｒ１的快速發布表明中國在ＡＩ

領域的追趕速度加快，也令市場對中美ＡＩ競爭格局重新評估，尤其是在計算資源和模型效率方

面。



此前ＡＭＤ宣布，已將新的ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３模型集成到Ｉｎｓｔｉｎｃｔ

ＭＩ３００Ｘ ＧＰＵ上，該模型旨在與ＳＧＬａｎｇ一起實現最佳性能。此外，Ｍｅｔａ生成

ＡＩ小組和基礎設施團隊的經理和工程師已開設了４個作戰室來學習ＤｅｅｐＳｅｅｋ的工作原

理，包括在試圖了解Ｈｉｇｈ－Ｆｌｙｅｒ如何降低訓練和運行ＤｅｅｐＳｅｅｋ的成本、

Ｈｉｇｈ－Ｆｌｙｅｒ可能使用哪些數據來訓練其模型，以及正在考慮基於ＤｅｅｐＳｅｅｋ模

型屬性重構Ｍｅｔａ模型的新技術。



＊創辦人梁文鋒上周參加總理座談會並發言＊



天眼查顯示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ的開發者杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司成立

於２０２３年７月，由寧波程恩企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）和幻方量化聯合創辦人梁文

鋒共同持股。



「８０後」梁文鋒本科、研究生均就讀於浙江大學，擁有信息與電子工程學系本科和碩士學

位。２００８年起，梁文鋒就開始帶領團隊使用機器學習等技術探索全自動量化交易。２０１５

年，幻方量化正式成立，２０１９年，其資金管理規模突破百億元。２０１６年１０月２１日，

幻方量化推出第一個ＡＩ模型，第一份由深度學習生成的交易倉位上線執行，使用ＧＰＵ進行計

算。２０１７年，幻方量化宣稱實現投資策略全面ＡＩ化。２０１８年，幻方量化確立以ＡＩ為

公司的主要發展方向。２０２３年７月，幻方量化宣布成立大模型公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ，正式

進軍通用人工智能領域。



官媒《新華社》此前報道，國務院總理李強上周一（２０日）主持召開專家、企業家和教科

文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議，梁文鋒是座上

賓之一，並且有發言，但報道未提及梁文鋒的發言內容。（ｓｌ）

