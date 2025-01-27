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AH股新聞

27/01/2025 12:00

《ＡＩ熱潮》ＤｅｅｐＳｅｅｋ回應兩天兩故障：或因訪問量激增

　　《經濟通通訊社２７日專訊》橫空出世的ＤｅｅｐＳｅｅｋ兩款大模型Ｖ３和Ｒ１因功能強
大和成本低廉而震驚海內外，ＤｅｅｐＳｅｅｋ應用在１月２７日登頂蘋果中國地區和美國地區
應用商店免費Ａｐｐ下載排行榜，在美國區下載榜更超越了ＣｈａｔＧＰＴ。
　
　　大量用戶湧入，ＤｅｅｐＳｅｅｋ服務狀態頁面今日上午顯示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ網頁╱
ＡＰＩ不可用，目前正在調查該問題，而昨日（２６日）ＤｅｅｐＳｅｅｋ也曾出現短時閃崩。
對於「兩天兩崩」，內媒《新浪科技》引述ＤｅｅｐＳｅｅｋ回應稱，技術服務的穩定性受多重
因素影響，可能涉及突發流量、系統升級適配或底層基礎設施的臨時波動等。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ並稱，昨日下午確實出現了局部服務波動，但問題在數分鐘內就得到了解
決。此次事件可能是由於新模型發布後，用戶訪問量激增，服務器一時無法滿足大量用戶的並發
需求。
　
＊遊戲科學ＣＥＯ大力推薦ＤｅｅｐＳｅｅｋ籲「使勁用」＊
　
　　此外，《黑神話：悟空》遊戲開發商「遊戲科學」創始人、ＣＥＯ馮驥在社交平台發文談
ＤｅｅｐＳｅｅｋ稱，「年前還是認真推下ＤｅｅｐＳｅｅｋ吧。Ｖ３已經用了一個月，但Ｒ１
僅僅用了５天，不得不來發這條微博。先講一句暴論：ＤｅｅｐＳｅｅｋ，可能是個國運級別的
科技成果」、「太幸運了！太開心了！這樣震撼的突破，來自一個純粹的中國公司」，並呼籲大
家「使勁用，瘋狂用，嘗試用它基本取代傳統搜索」。
　
　　馮驥細數ＤｅｅｐＳｅｅｋ的「成果」：１、強大。比肩ｏ１（ＯｐｅｎＡＩ）的推理能力
，暫時沒有之一；２、便宜。參數少，訓練開銷與使用費用小了一個數量級；３、開源。任何人
均可自行下載與部署，提供論文詳細說明訓練步驟與竅門，甚至提供了可以運行在手機上的
ｍｉｎｉ模型；４、免費。官方目前提供的服務完全免費，任何人隨時隨地可用；５、聯網。暫
時唯一支持聯網搜索的推理模型（ｏ１還不支持）；６、本土。深度求索是一家很小規模的年輕
中國公司，由沒有海外經歷甚至沒有資深從業經驗的本土團隊開發完成。（ｓｌ）

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