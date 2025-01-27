《行業數據》內地春節檔預售票房達７﹒３６億，已超去年整個春節

《經濟通通訊社２７日專訊》據燈塔專業版數據，截至今日中午１２時４０分，２０２５年

春節檔（１月２８日－２月４日）檔期預售票房達７﹒３６億元人民幣，已經超過去年春節檔最

終預售票房成績。



電影票房排名前五位分別是《射鵰英雄傳：俠之大者》、《哪吒之魔童鬧海》、《唐探

１９００》、《封神第二部：戰火西岐》、《蛟龍行動》。（ｓｌ）

