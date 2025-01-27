  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2025 14:16

《行業數據》內地春節檔預售票房達７﹒３６億，已超去年整個春節

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據燈塔專業版數據，截至今日中午１２時４０分，２０２５年
春節檔（１月２８日－２月４日）檔期預售票房達７﹒３６億元人民幣，已經超過去年春節檔最
終預售票房成績。
　
　　電影票房排名前五位分別是《射鵰英雄傳：俠之大者》、《哪吒之魔童鬧海》、《唐探
１９００》、《封神第二部：戰火西岐》、《蛟龍行動》。（ｓｌ）

【你點睇？】高拔陞指醫管局將採購內地醫療儀器配合政府節流，你是否支持？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/01/2025 14:16  《汽車新勢力》江汽集團：與華為合作第二、三款車全面啟動研發

下一篇新聞︰27/01/2025 13:39  【聚焦數據】廣州２０２４年ＧＤＰ增長２﹒１％，遠低全國水平

其他AH股新聞
More

27/01/2025 14:24  【大國博弈】Ｓｈｅｉｎ不允許在美國市場銷售產品使用中國棉花

27/01/2025 14:20  《Ａ股焦點》科大訊飛漲２﹒６％，稱已關注ＤｅｅｐＳｅｅｋ技術

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處