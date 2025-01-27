【聚焦數據】１２月規上工業企業利潤轉增１１％，全年降３﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，２０２４年１２月，規模以上工業企業利潤

由１１月同比下降７﹒３％轉為增長１１％；營業收入同比增長４﹒２％，較１１月份加快

３﹒７個百分點。



在一攬子增量政策及時出台後，四季度工業企業利潤穩步恢復，降幅較三季度大幅收窄

１２﹒７個百分點。全年看，２０２４年，規上工業企業營業收入較上年增長２﹒１％，實現利

潤總額７４３１０﹒５億元（人民幣．下同），較上年下降３﹒３％。



２０２４年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額２１３９７﹒３億元，比上

年下降４﹒６％；股份製企業實現利潤總額５６１６６﹒４億元，下降３﹒６％；外商及港澳台

投資企業實現利潤總額１７６３７﹒９億元，下降１﹒７％；私營企業實現利潤總額

２３２４５﹒８億元，增長０﹒５％。



＊「兩新」政策帶動效果持續顯現＊



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指出，「兩新」政策帶動效果持續顯現。在大規模設備

更新相關政策帶動下，２０２４年四季度，專用設備、通用設備行業利潤同比分別增長

１８﹒４％、１﹒８％，三季度為下降８﹒１％、５﹒６％。家電、家裝、廚衛等消費品以舊換

新政策持續顯效，２０２４年四季度，電氣機械行業利潤同比增長１１﹒３％，三季度為下降

５﹒７％。其中，家用製冷電器具製造、家用清潔衛生電器具製造、家用空氣調節器製造等行業

利潤分別增長１７４﹒９％、４２﹒８％、３０﹒６％。



總體看，雖然２０２４年規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但在一攬子增量政策及時出

台後，工業企業效益呈現持續恢復態勢。下階段，要繼續深入貫徹落實中央經濟工作會議精神，

全方位擴大國內需求，加快形成新質生產力，推動工業企業效益回升向好。（ｃｔ）

