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AH股新聞

27/01/2025 17:48

《神州債市》內地去年發債７９萬億，外資託管餘額４﹒２萬億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布２０２４年金融市場運行情況。２０２４年，債
券市場共發行各類債券７９﹒３萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒７％。其中，銀行間
債券市場發行債券７０﹒４萬億元，交易所市場發行債券８﹒９萬億元。２０２４年，國債發行
１２﹒４萬億元，地方政府債券發行９﹒８萬億元，金融債券發行１０﹒４萬億元，公司信用類
債券發行１４﹒５萬億元，信貸資產支持證券發行２７０３﹒８億元，同業存單發行３１﹒５萬
億元。
　
＊去年末債市託管餘額１７７萬億增１２％＊
　
　　截至２０２４年末，債券市場託管餘額１７７﹒０萬億元，同比增長１２﹒１％，其中銀行
間債券市場託管餘額１５５﹒８萬億元，交易所市場託管餘額２１﹒２萬億元。商業銀行櫃台債
券託管餘額１５５６﹒２億元。
　
　　２０２４年末，１年、３年、５年、７年、１０年期國債收益率分別為１﹒０８％、
１﹒１９％、１﹒４２％、１﹒５９％、１﹒６８％。
　
　　截至２０２４年末，境外機構在中國債券市場的託管餘額為４﹒２０萬億元，佔中國債券市
場託管餘額的比重為２﹒４％。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為４﹒１６萬億元
。分券種看，境外機構持有國債２﹒０６萬億元、佔比４９﹒５％，同業存單１﹒０４萬億元、
佔比２５﹒０％，政策性金融債０﹒８８萬億元、佔比２１﹒２％。（ｓｌ）

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