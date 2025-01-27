【內房困局】深圳國資委：有足夠「子彈」支持萬科穩健發展

《經濟通通訊社２７日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）今日下午連發５條

公告，涉及年報預告、高管變更等內容。其中，郁亮因工作調整原因申請辭去董事會主席職務，

其後仍擔任公司董事，同時獲聘任為公司執行副總裁；祝九勝因身體原因申請辭去公司董事、董

事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、公司授權代表等職務，且辭職後不再擔任公司

任何職務。深鐵集團黨委書記、董事長辛杰獲選舉為董事會主席。同時，業績預告顯示，萬科去

年淨利潤虧損約４５０億元（人民幣．下同），較前三季度明顯擴大。



對此，官媒《深圳特區報》、《南方日報》等報道指，深圳市、廣東省和國家有關部門高度

關注、積極支持萬科穩定生產經營，意味面臨流動性風險的萬科迎來重大轉機。



報道引述深圳市國資委負責人強調，截至２０２４年底，深圳市屬國資國企資產超過５萬億

元，全年營收超萬億元，規模大、實力強，有能力、有實力，也有足夠的「子彈」，支持地鐵集

團通過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展。此外，深圳市還將統籌資產、資金、

資源，在既有支持工具的基礎上，持續、分批、逐步通過直接注資、劃撥資產等方式，進一步降

低地鐵集團資產負債率，增強其流動性，支持其更好地發揮萬科第一大股東的作用。



＊辛杰：已對今年一季度債務償付做好安排＊



萬科新任董事會主席辛杰表示，在各方及大股東強有力的支持下，新的管理團隊將積極實施

一攬子方案，有信心實現萬科隊伍穩定、財務穩定和生產經營穩定，目前公司已對今年一季度債

務償付做好了安排。



＊住建部門：大力協調妥善處置萬科部分閒置土地＊



深圳市住建局負責人亦表示，國家有關部委正積極實施利用政府專項債收儲閒置土地和收購

存量商品房用作保障性住房政策。接下來，深圳市住建部門將大力協調有關方面妥善處置萬科部

分閒置存量土地，幫助萬科盤活資產、回籠資金。廣東省住建廳則稱，將繼續指導各城市政府加

大協調力度，推動企業更多房地產項目進入「白名單」，持續用力推動房地產市場止跌回穩。



＊深圳８家銀行：繼續積極滿足萬科合理融資需求＊



深圳地區８家國有銀行和股份制銀行負責人表示，堅定看好萬科的後續發展，在聚焦主業的

前提下，他們將繼續積極運用貸款、債券、資管、信託等各種金融工具，滿足萬科合理融資需求

，全力保障其整體融資規模穩定。同時，進一步加大對萬科主要股東的支持力度，共同幫助萬科

增強流動性，實現穩健經營。（ｓｌ）

