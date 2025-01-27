《中國要聞》去年服務貿易總額超７﹒５萬億再創新高，增逾１４％

《經濟通通訊社２７日專訊》中國商務部服貿司負責人介紹２０２４年全年服務貿易發展情

況。２０２４年，中國服務貿易實現快速增長，規模再創歷史新高。全年服務進出口總額

７５２３８億元（人民幣，下同），同比增長１４﹒４％。其中，出口３１７５５﹒６億元，增

長１８﹒２％；進口４３４８２﹒４億元，增長１１﹒８％；服務貿易逆差１１７２６﹒８億元

，比上年減少３１４﹒３億元。



負責人表示，數據主要呈現以下特點：知識密集型服務貿易保持增長。全年知識密集型服務

進出口２８９６５﹒２億元，增長６﹒５％。其中，知識密集型服務出口１６５７３﹒２億元，

增長７﹒４％，個人文化和娛樂服務、電信計算機和信息服務增長較快，增幅分別為３９﹒３％

、１２﹒２％；知識密集型服務進口１２３９２億元，增長５﹒４％，個人文化和娛樂服務、知

識產權使用費增長較快，增幅分別為２９﹒５％、８﹒７％。知識密集型服務貿易順差

４１８１﹒２億元，比上年擴大５０４﹒５億元。



旅行服務增長最快。２０２４年以來，旅行服務繼續保持高速增長，全年進出口達

２０５１１﹒５億元，增長３８﹒１％，為服務貿易第一大領域。其中，出口增長１５６﹒８％

，進口增長２９﹒３％。（ｓｌ）

