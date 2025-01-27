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AH股新聞

27/01/2025 15:30

《中國要聞》去年服務貿易總額超７﹒５萬億再創新高，增逾１４％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國商務部服貿司負責人介紹２０２４年全年服務貿易發展情
況。２０２４年，中國服務貿易實現快速增長，規模再創歷史新高。全年服務進出口總額
７５２３８億元（人民幣，下同），同比增長１４﹒４％。其中，出口３１７５５﹒６億元，增
長１８﹒２％；進口４３４８２﹒４億元，增長１１﹒８％；服務貿易逆差１１７２６﹒８億元
，比上年減少３１４﹒３億元。
　
　　負責人表示，數據主要呈現以下特點：知識密集型服務貿易保持增長。全年知識密集型服務
進出口２８９６５﹒２億元，增長６﹒５％。其中，知識密集型服務出口１６５７３﹒２億元，
增長７﹒４％，個人文化和娛樂服務、電信計算機和信息服務增長較快，增幅分別為３９﹒３％
、１２﹒２％；知識密集型服務進口１２３９２億元，增長５﹒４％，個人文化和娛樂服務、知
識產權使用費增長較快，增幅分別為２９﹒５％、８﹒７％。知識密集型服務貿易順差
４１８１﹒２億元，比上年擴大５０４﹒５億元。
　
　　旅行服務增長最快。２０２４年以來，旅行服務繼續保持高速增長，全年進出口達
２０５１１﹒５億元，增長３８﹒１％，為服務貿易第一大領域。其中，出口增長１５６﹒８％
，進口增長２９﹒３％。（ｓｌ）

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