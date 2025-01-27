  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

27/01/2025 14:56

【數據解讀】機構：經濟回升態勢未穩，剔除春節因素後ＰＭＩ仍弱

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，中國１月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）
下滑至４９﹒１，時隔３個月重返收縮區間並創五個月新低；服務業ＰＭＩ為５０﹒３％，未下
破榮枯線，但亦有所回落。綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒１％，亦創五個月新低；上月
５２﹒２％為九個月高點。新出口訂單指數回落１﹒９個百分點至４６﹒４％，為１１個月低位

　
　　中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，數據表明經濟回升態勢尚不穩定；反映需求
不足的企業佔比超過６０％，需求不足問題仍然突出，當前政策引導的預期向好與市場引導的需
求收縮正在激烈角力態勢。
　
　　國盛證券首席宏觀固收分析師楊業偉表示，剔除春節因素之後ＰＭＩ仍偏弱。他指出，剔除
春節因素之後製造業ＰＭＩ為４９﹒７，較上月依然有所回落。出口訂單指數明顯回落則顯示出
口增速可能有所放緩；企業景氣度回落顯示基本面壓力有所加大，需要更為強力政策穩增長。
　
＊保銀資本：經濟增長放緩或因外部需求疲軟＊
　
　　經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國經濟高級分析師徐天辰稱，ＰＭＩ下滑主要反映春節臨近，供
需雙雙下行；ＰＭＩ調查通常在一個月的中下旬進行，此時不少工廠已經停工。另一個深層次的
技術原因是：統計局ＰＭＩ的季調方法沒有把季節性規律濾乾淨，因此仍然受到春節錯位影響。
　
　　保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，經濟增長放緩的部分原因可能是外部需
求疲軟；不知是中美貿易戰擔憂導致的「搶出口」放緩，還只是１月份春節的季節性效應，需要
觀察未來幾個月的貿易數據才能一窺究竟。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處