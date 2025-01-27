【企業盈喜】上海石化（００３３８）料去年虧轉賺最多近４億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》上海石油化工（００３３８）（滬：６００６８８）公布，預
期截至去年１２月３１日止年度純利２﹒５３億至３﹒７９億元（人民幣．下同），２０２３年
度虧損１４億元，扣除非經常性損益的淨利潤約２﹒７億至４﹒０５億元，２０２３年度相關虧
損１３億元。
該集團指，扭虧為盈因去年國際油價震盪下行，市場需求端逐步復甦，該集團持續優化生產
運營，優化產品結構，產品毛利同比上升，盈利增加。（ｗｈ）
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27/01/2025 08:13
《經濟通通訊社２７日專訊》上海石油化工（００３３８）（滬：６００６８８）公布，預
期截至去年１２月３１日止年度純利２﹒５３億至３﹒７９億元（人民幣．下同），２０２３年
度虧損１４億元，扣除非經常性損益的淨利潤約２﹒７億至４﹒０５億元，２０２３年度相關虧
損１３億元。
該集團指，扭虧為盈因去年國際油價震盪下行，市場需求端逐步復甦，該集團持續優化生產
運營，優化產品結構，產品毛利同比上升，盈利增加。（ｗｈ）
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