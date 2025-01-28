《神州債市》兩部門：電子渠道銷售儲蓄國債不得向投資者收取費用

《經濟通通訊社２８日專訊》財政部、人行昨日發布《關於進一步做好通過電子渠道銷售儲

蓄國債（電子式）有關工作的通知》，規範通過手機銀行和網上銀行等電子渠道銷售電子式儲蓄

國債。



通知明確，儲蓄國債承銷團成員，也就是符合規定的各類銀行，不得通過電子渠道辦理電子

式儲蓄國債提前兌取、質押貸款、非交易過戶和資金清算賬戶變更業務；同時，不得向投資者收

取費用。（ｌｃ）

