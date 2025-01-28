《中國要聞》俄羅斯查扣中歐班列去歐洲貨物，部分已滯留近三個月

《經濟通通訊社２８日專訊》據《財新網》報道，自去年１０月下旬開始，中歐班列發往歐

洲集裝箱陸續被俄羅斯扣留。



報道引述邦達通物流（湖南）有限公司總經理劉贊指，近幾個月，其公司有途經俄羅斯的集

裝箱被扣，其中包括聖誕棉服，聖誕節都結束好久了，現在貨還在那裏扣著。劉贊的公司主營中

歐班列整箱、拼箱等業務，目前累計有７０個集裝箱的貨物受到影響。



報道指，此番查扣源於俄羅斯政府在２０２４年１０月１５日通過的１３７４號令。俄羅斯

政府官網顯示，１３７４號令在此前２０２２年３月９日３１３號令禁止過境俄羅斯的貨物清單

基礎上進行了擴充，新增了機械類、電子類用品以及迷彩色衣物，主要針對軍民兩用物品。然而

，根據該法令，俄海關裁量權極大，根據貨物描述認為可被用於軍用或軍民兩用的，即可扣留；

且查驗可以在各個車站進行，換言之，入俄境時未被查驗不代表貨物就可以順利通過俄境，在俄

境內途徑的任意車站都可能被截停。



業內人士指，受此次查扣影響的集裝箱至少有１０００多個，使部分貨主不敢走中歐班列，

再疊加春節前淡季因素，這也讓中歐班列出現少見的負增長，阿拉山口等口岸變空了。（ｌｃ）

