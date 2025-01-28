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AH股新聞

28/01/2025 08:35

【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ發新模型，遭惡意攻擊僅允內地手機註冊

　　《經濟通通訊社２８日專訊》脫胎於中國私募巨頭幻方量化（Ｈｉｇｈ－Ｆｌｙｅｒ）的開
源模型初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ（深度求索）在今日凌晨再發布新的開源多模態人工智能模型
Ｊａｎｕｓ－Ｐｒｏ，是去年發布Ｊａｎｕｓ的升級版，其中Ｊａｎｕｓ－Ｐｒｏ－７Ｂ在
ＧｅｎＥｖａｌ和　ＤＰＧ－Ｂｅｎｃｈ基準測試中，擊敗ＯｐｅｎＡＩ的ＤＡＬＬ－Ｅ　３和
Ｓｔａｂｌｅ　Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ圖像模型。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ團隊目前正式發表兩款多模態框架，即Ｊａｎｕｓ－Ｐｒｏ和
ＪａｎｕｓＦｌｏｗ。
　
　　Ｊａｎｕｓ－Ｐｒｏ是一款統一多模態理解與生成的創新框架，透過去耦合視覺編碼的方式
，大幅提升了模型在不同任務中的適配性與表現。
　
　　ＪａｎｕｓＦｌｏｗ　是一款透過生成流　（Ｒｅｃｔｉｆｉｅｄ　Ｆｌｏｗ）　與自迴歸
語言模型融合實現統一的框架，不僅在理解任務中表現優異，還能製作高品質影像，同時展現框
架設計的極簡與強大。
　
　　公司報告指，Ｊａｎｕｓ－Ｐｒｏ新版本在訓練流程、數據質素和模型大小都有改進，同時
添加７２００萬張高品質合成影像，令影像穩定性、細節等都有更好的表現。
　
＊ＤｅｅｐＳｅｅｋ稱受到大規模惡意攻擊＊
　
　　此外，ＤｅｅｐＳｅｅｋ於服務狀態頁面發表公告，稱近期ＤｅｅｐＳｅｅｋ網上服務受到
大規模惡意攻擊，為持續提供服務，暫時限制了地區號碼為「＋８６」的中國內地手機號碼以外
註冊方式。ＤｅｅｐＳｅｅｋ已註冊用戶可以正常登錄，公司稱感謝用戶理解與支持。（ｃｔ）

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