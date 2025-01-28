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AH股新聞

28/01/2025 09:38

【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆紅，特朗普：對美國企業是「警鐘」

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國ＡＩ公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ（深度求索）爆紅，引發環球
科技股暴跌。綜合外媒報道，美國總統特朗普就此回應：「但願由中國企業發布的
ＤｅｅｐＳｅｅｋ人工智慧會成為替我們產業敲響的一記警鐘，我們必須全神貫注於競爭才能致
勝。」
　
　　特朗普又稱，這次的震撼彈對矽谷來說也可以是「正面」的，迫使他們以更低廉的方式進行
創新。「與其砸數十億美元，你可以花更少的錢，並有機會產生相同的結果。」
　
＊市場對ＤｅｅｐＳｅｅｋ低廉成本存質疑＊
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ早前表明其使用了大約２０００塊英偉達相對落後的Ｈ８００晶片，用於
開發出去年底推出的模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３，花不到２個月時間，少於６００萬美元即開
發完成。
　
　　據《華爾街日報》報道，關於ＤｅｅｐＳｅｅｋ的技術仍存有許多未知，包括在美國晶片管
制影響下，ＤｅｅｐＳｅｅｋ究竟獲得哪些類型晶片。市場上不少分析師對ＤｅｅｐＳｅｅｋ的
對外說法提出質疑。
　
　　花旗分析師表示，「雖然ＤｅｅｐＳｅｅｋ的表現可能具突破性，我們對其成果，能在未使
用先進ＧＰＵ進行微調情況下完成的說法，表示懷疑。」
　
　　美國ＡＩ新創公司Ｓｃａｌｅ　ＡＩ執行長Ａｌｅｘａｎｄｒ　Ｗａｎｇ之前向美媒透露，
ＤｅｅｐＳｅｅｋ被指使用了被禁止出口到中國的英偉達ＧＰＵ產品。不過，英偉達在最新聲明
中指出，ＤｅｅｐＳｅｅｋ說明了如何利用技術、可廣泛使用的模型，及在完全符合出口管制下
，創建出新的模型。（ｃｔ）

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