【ＡＩ】從私募孵化的ＡＩ新星－－ＤｅｅｐＳｅｅｋ崛起之路

《經濟通通訊社２８日專訊》內地私募巨頭幻方量化孵化的ＡＩ初創企業ＤｅｅｐＳｅｅｋ

異軍突起，一個月內接連發布兩個以低成本和強大性能震撼矽谷的開源大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ

－Ｖ３和ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１後，今日凌晨乘勝追擊，再發布開源多模態ＡＩ模型

Ｊａｎｕｓ－Ｐｒｏ和ＪａｎｕｓＦｌｏｗ，為用家提供極簡但強大的多模態解決方案。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ一出手，科技界抖三抖。ＤｅｅｐＳｅｅｋ的Ｖ３和Ｒ１大模型開發成本

以及所需的英偉達晶片據報遠少於ＣｈａｔＧＰＴ等競爭對手，性能卻媲美ＯｐｅｎＡＩ的ｏ１

，甚至超越Ｍｅｔａ的Ｌｌａｍａ。已被冠以「ＡＩ界拼多多」之名的ＤｅｅｐＳｅｅｋ，儼然

成為訓練成本動輒數十億美元ＡＩ大廠的最大「威脅」，也令市場憂慮ＡＩ企業未來將不需要大

量晶片和數據中心資源。



＊幻方量化曾是唯一規模過千億量化私募＊



這家２０２３年７月才成立的ＡＩ企業，其崛起之路或許少不了幻方量化龐大資金支持。

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－－杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司實際控制人是現年４０歲的

幻方量化聯合創辦人梁文鋒，其本科、研究生均就讀於浙江大學，擁有信息與電子工程學系本科

和碩士學位。２００８年攻讀碩士期間，梁文鋒就與同學組建團隊收集金融市場等相關數據，並

帶領團隊使用機器學習等技術探索全自動量化交易。



２０１５年，幻方量化正式成立。２０１６年１０月，幻方量化推出第一個ＡＩ模型，第一

份由深度學習生成的交易倉位上線執行，到２０１７年底，公司幾乎所有量化策略都採用ＡＩ模

型計算。２０１９年，幻方量化管理規模突破百億，成為內地量化私募「四巨頭」之一。此後幻

方量化甚至一度成為中國首家突破千億的私募量化大廠，也是迄今為止業內唯一規模曾邁過千億

大關的量化私募。不過，２０２１年９月後，幻方量化的業績大倒退，管理規模亦逐漸縮水。



＊ＡＩ熱潮下進軍ＡＧＩ領域，一年多發布多個強大模型＊



２０２３年，全球人工智能熱潮爆發，以強大的算力支持而聞名的幻方量化也宣布集中資源

和力量成立ＤｅｅｐＳｅｅｋ，進軍通用人工智能（ＡＧＩ）領域。同年１１月，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ第一代大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ Ｃｏｄｅｒ面世，免費商用，完全開源。當

時ＤｅｅｐＳｅｅｋ表示，這可能是最強開源代碼大模型。２０２４年５月，混合專家模型

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ２面世；同年６月，基於ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ２的ＤｅｅｐＳｅｅｋ－

Ｃｏｄｅｒ－Ｖ２模型正式開源，相關評測榜單顯示這是全球首個在代碼、數學能力上超越

ＧＰＴ－４－Ｔｕｒｂｏ、Ｃｌａｕｄｅ３－Ｏｐｕｓ、Ｇｅｍｉｎｉ－１﹒５Ｐｒｏ等的開源

代碼大模型。同年１２月２６日，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３發布。今年１月２０日，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１發布。



有內媒引述一名ＡＩ算法工程師指出，「在豆包和阿里雲之前，ＤｅｅｐＳｅｅｋ最先在全

網降低了模型成本」，這讓他印象非常深刻。



＊多項政策支持國家建設科技強國、發展ＡＩ＊



ＤｅｅｐＳｅｅｋ光速發展相信也不乏政策支持。國家主席習近平提出要建設科技強國，並

多次強調要加快實現高水平科技自立自強，又稱中國式現代化要由科學技術打頭陣，「科技創新

是必由之路」。人民銀行、財政部、科技部等部門和各地地方政府對高新技術企業都有相關支持

和補貼政策，包括科技創新再貸款、稅收優惠、人才補貼、研發費用補貼等。



值得留意的是，梁文鋒已經成為科技界代表人物之一。據官媒《新華社》等報道，國務院總

理李強１月２０日主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報

告（徵求意見稿）》的意見建議，梁文鋒有份出席並發言。這一天正是ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１

發布之日。



在２０２４年的《政府工作報告》中，３次提到了「人工智能」，還首次提出開展「人工智

能＋」行動。隨後中央陸續出台了一系列支持人工智能產業發展的政策。座談會上，李強提到，

「要以科技創新推動新舊動能轉換，集中力量突破關鍵核心技術和前沿技術，加快推進科技成果

產業化，努力培育更多經濟新增長點」。（ｓｌ）

