《中國要聞》國資委今年將在科技創新等三大領域加大投資力度

《經濟通通訊社２８日專訊》據《新華社》引述國務院國資委報道，２０２５年國務院國資

委將繼續推動中央企業靠前發力、主動作為，堅持「擴大」和「有效」並重，在產業煥新、科技

創新、設備更新三大領域加大投資力度。



＊集中資源加大投入新興產業，堅持投新投早投小投硬科技＊



具體來說，國務院國資委將推動中央企業在產業煥新上再加力，推動戰略性新興產業投入倍

增計劃落地生效，在新產業新賽道上接續謀劃，集中資源加大投入、加快培育、加強協同；在科

技創新上再加力，聚焦科技屬性、技術價值、新興領域，推動落地一批強鏈補鏈重點項目，堅持

投新、投早、投小、投硬科技，培育一批具有核心競爭力的科技企業；在設備更新上再加力，堅

持示範帶動、率先推進，以提高技術、能耗、排放等標准為牽引，引領全行業形成規模效應，拉

動全社會投資增長。



報道提到，國資央企高度重視擴大有效投資工作。２０２４年，中央企業完成固定資產投資

（含房地產）５﹒３萬億元人民幣、同比增長３﹒９％，其中四季度央企投資節奏明顯加快，同

比增速達到１１﹒３％。同時，中央企業管理的各類國家級基金、專項基金、產業基金也不斷加

大投資力度，進一步穩定市場預期、提振社會信心。（ｓｌ）

