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AH股新聞

28/01/2025 13:54

《中國要聞》國資委今年將在科技創新等三大領域加大投資力度

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《新華社》引述國務院國資委報道，２０２５年國務院國資
委將繼續推動中央企業靠前發力、主動作為，堅持「擴大」和「有效」並重，在產業煥新、科技
創新、設備更新三大領域加大投資力度。
　
＊集中資源加大投入新興產業，堅持投新投早投小投硬科技＊
　
　　具體來說，國務院國資委將推動中央企業在產業煥新上再加力，推動戰略性新興產業投入倍
增計劃落地生效，在新產業新賽道上接續謀劃，集中資源加大投入、加快培育、加強協同；在科
技創新上再加力，聚焦科技屬性、技術價值、新興領域，推動落地一批強鏈補鏈重點項目，堅持
投新、投早、投小、投硬科技，培育一批具有核心競爭力的科技企業；在設備更新上再加力，堅
持示範帶動、率先推進，以提高技術、能耗、排放等標准為牽引，引領全行業形成規模效應，拉
動全社會投資增長。
　
　　報道提到，國資央企高度重視擴大有效投資工作。２０２４年，中央企業完成固定資產投資
（含房地產）５﹒３萬億元人民幣、同比增長３﹒９％，其中四季度央企投資節奏明顯加快，同
比增速達到１１﹒３％。同時，中央企業管理的各類國家級基金、專項基金、產業基金也不斷加
大投資力度，進一步穩定市場預期、提振社會信心。（ｓｌ）

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