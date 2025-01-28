  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

28/01/2025 13:05

【ＦＯＣＵＳ】螺絲殼裏做道場，ＤｅｅｐＳｅｅｋ致勝啟示

　　【ＦＯＣＵＳ】「算力出奇跡」ＶＳ「螺絲殼裏做道場」，到底哪個技高一籌？ＡＩ股王英
偉達輝周一（２７日）市值蒸發５８９０億美元，如對前者的當頭棒喝，盛行多年的ＡＩ核心假
設－－資金多即是強、算力高即是好，遭奉行後者的ＤｅｅｐＳｅｅｋ徹底打破。
　
＊ＡＩ多年核心假設一朝打破＊
　
　　Ｍｅｔａ的朱克伯格上周拋出「２０２５年資本支出高達６５０億美元」、「年底擁有
１３０萬顆ＧＰＵ」的震撼彈，短短三天後，ＡＩ界的「大躍進」敘事即畫風驟變，皆因跟
ＯｐｅｎＡＩ　Ｏ１大模型分庭抗禮的ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１大模型，被揭訓練成本低至
５６０萬美元，使用的英偉達ＧＰＵ數量僅２０４８顆，且型號是上一代Ｈ８００。
　
　　ＯｐｅｎＡＩ首席執行官Ｓａｍ　Ａｌｔｍａｎ周二最新表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１大
模型令人印象深刻，但堅稱「現在比以往任何時刻，都需要更強的算力來完成使命。」
　
＊強化學習＋混合專家架構　＊
　
　　面對有「ＡＩ界拼多多」之稱的中國「黑馬」公司，何解Ｓａｍ　Ａｌｔｍａｎ仍執著算力
？答案指向其大模型訓練路徑。據ＯｐｅｎＡＩ創始成員Ａｎｄｒｅｊ　Ｋａｒｐａｔｈｙ解釋
，訓練分為４個階段：一，預訓練（「投喂」大量文字並設定權重），建立基礎ＬＬＭ模型；二
，監督微調（以少量高品質的資料提示完成特定任務），建立ＳＦＴ模型；三，獎勵模型（對回
應進行打分並相應調整權重）；強化學習（在獎勵模型下不斷調整以獲得更高分數），最終獲得
ＲＬＨＦ（人類反饋強化學習）模型。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ則選擇跳過監督微調，而依賴大規模強化學習（ＲＬ），而這種方法允許
模型自行探索思維鏈（ＣｏＴ）　，以直接獲得更好表現。此外，ＤｅｅｐＳｅｅｋ採用ＭｏＥ
（混合專家）架構，即每個任務只激活相應的「專家（參數）」，意味顯著減少計算時間和算力
需求。
　
＊借分享突破邊界吸引人才＊
　
　　令人尤為驚訝的是，這兩大「殺手鐧」，ＤｅｅｐＳｅｅｋ都將相關研究論文－－１９頁《
通過強化學習激勵大模型的推理能力》、３３頁《在ＭｏＥ語言模型中邁向終極專家專業化》經
Ａｒｘｉｖ學術平台公開分享。
　
　　如此「慷慨」的原因何在？據ＤｅｅｐＳｅｅｋ自己的回答：「在快速發展的ＡＩ領域，合
作和開放式的思想交流對於快速創新至關重要」，「是否擔心他人『趕上』並非主要考量，相反
，重點在於突破可能的邊界，並分享這些進步，讓所有人受惠」，「通過分享研究成果，
ＤｅｅｐＳｅｅｋ也能建立自己的思想領袖地位，並吸引人才和合作夥伴，以進一步實現其目標
。」
　
　　相比之下，名為「開放」的ＯｐｅｎＡＩ拒絕如ＤｅｅｐＳｅｅｋ一樣開源，格局無疑小得
多。聯想河南鄭州的一家連鎖餐廳，面對每月僅７００元的廣告預算，靠免費派發每個成本僅幾
毫子的氣球，做出了月租數萬元廣告牌沒有的效果，所謂「螺螄殼裏做道場」，即是不信邪、不
拘泥地靈活變通，終能出奇制勝。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

下一篇新聞︰28/01/2025 11:55  【ＡＩ】從私募孵化的ＡＩ新星－－ＤｅｅｐＳｅｅｋ崛起之路

其他AH股新聞
More

28/01/2025 11:22  《中國要聞》六部門推出家裝廚衛「煥新」補貼，最高補貼３０％

28/01/2025 11:11  《中國要聞》俄羅斯查扣中歐班列去歐洲貨物，部分已滯留近三個月

28/01/2025 11:00  《外資精點》大摩調升美的今年銷售額與淨利潤預測，評級增持

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88...

26/01/2025 10:55

貨幣攻略

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處