《神州金融》金監總局：去年原保險保費收入５﹒７萬億，增１１％

《經濟通通訊社３日專訊》國家金融監督管理總局數據顯示，２０２４年，中國保險業原保
險保費收入約５﹒７萬億元（人民幣．下同），按年增長１１﹒１５％；其中，財產險１﹒４３
萬億元、人身險４﹒２６萬億元。
在賠付方面，去年保險業原保險賠付支出２﹒３萬億元，其中財產險９８１０億元、人身險
１﹒３２萬億元。
截至２０２４年底，保險業總資產３５﹒９萬億元，淨資產３﹒３２萬億元。（ｌｃ）
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03/02/2025 08:38
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險保費收入約５﹒７萬億元（人民幣．下同），按年增長１１﹒１５％；其中，財產險１﹒４３
萬億元、人身險４﹒２６萬億元。
在賠付方面，去年保險業原保險賠付支出２﹒３萬億元，其中財產險９８１０億元、人身險
１﹒３２萬億元。
截至２０２４年底，保險業總資產３５﹒９萬億元，淨資產３﹒３２萬億元。（ｌｃ）
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