  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

03/02/2025 08:34

【大國博弈】美國明起加徵關稅，中方堅決反對將採反制措施

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普２月１日簽署行政命令，從周二（４日）起對中
國進口的商品加徵１０％關稅，對加拿大和墨西哥的進口商品加徵２５％的關稅。特朗普據報在
白宮與媒體會面時，被問及關於對華關稅是否會延遲至３月時，他直接表示對這幾個國家的新關
稅沒有可能暫緩，他又指責中、墨、加對美貿易順差偏高，因此需要透過關稅調整。
　
　　中國外交部表示，美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵１０％關稅，中方對此強烈
不滿，堅決反對，將採取必要反制措施，堅定維護自身正當權益。發言人重申，貿易戰、關稅戰
沒有贏家。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅解決不了自身問題，更不利於
雙方，無益於世界。
　
　　外交部發言人表示，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段
威脅他國。中方敦促美方糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係
穩定、健康、可持續發展。
　
＊關稅戰沒有贏家，中方將向世貿提訴＊
　
　　商務部新聞發言人亦指，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決
自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟
，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。
　
　　另外，中國工商界對此深表遺憾、堅決反對。中國貿促會新聞發言人稱，美方做法將使大量
美國企業和消費者為此埋單，使中美正常經貿合作受到破壞，使全球產業鏈供應鏈穩定遭受衝擊
。貿促會強烈呼籲美方立即糾正錯誤做法，同中方相向而行，與各國加強合作，為兩國乃至全球
工商界實現互利共贏營造良好國際環境，為世界經濟發展注入更多穩定性和正能量。（ｒｙ）

《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶存，富邦1個月4.88...

26/01/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處