《中國房產》克而瑞：內地百強房企１月銷售金額環比降４９﹒６％

《經濟通通訊社３日專訊》克而瑞地產研究中心近日發布報告稱，２０２５年１月，中國房

地產市場延續止跌回穩態勢，疊加春節假期因素影響，整體保持低位運行。



企業層面，百強房企１月實現銷售操盤金額２２７６﹒１億元（人民幣．下同），同比降低

３﹒２％，環比降低４９﹒６％，單月業績規模保持在歷史較低水平。預判後市，預計２月市場

將延續供需兩淡。



報告還顯示，１月百強房企各梯隊銷售門檻變動分化。其中，ＴＯＰ１０和ＴＯＰ２０房企

銷售操盤金額門檻分別同比降低１０﹒８％和１３﹒４％至６４﹒６億元和２６﹒５億元。

ＴＯＰ３０和ＴＯＰ５０房企門檻分別同比提升４﹒８％和１１﹒１％至１７﹒４億元和

１０﹒７億元。ＴＯＰ１００房企銷售操盤金額門檻也提升３１﹒６％至４﹒９億元。



２０２５年首月，一線城市市場成交熱度延續，同比增長明顯。４個一線城市環比下降

３３％，同比上升５６％。其中深圳去年基數較低，同比增１７０％。廣州次之，同比漲幅也在

６成左右。北京上海成交增長動能略有放緩，單月成交規模均不超４０萬平方米，二手房持續分

流新房市場熱度。至於二三線城市成交環比回落約３成，同比正增２０％，漲幅不及一線。

（ｒｙ）

