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03/02/2025 14:22

【大國博弈】瑞銀：美國加稅打擊中國經濟增長和通脹，人幣貶壓增

　　《經濟通通訊社３日專訊》投行瑞銀稱，若美國對中國商品加徵１０％關稅持續，將導致中
國出口下降、投資和消費減弱，進而對中國國內生產總值（ＧＤＰ）增長造成０﹒３－０﹒４個
百分點的拖累。
　
　　該行首席中國經濟學家汪濤的最新評論指出，關稅導致的美國和北美經濟成長放緩可能對中
國的出口和經濟成長帶來額外下行壓力，出口衝擊也可能對中國的通脹產生負面影響，大概為
０﹒２個百分點。
　
　　「這些預測是基於２０１８－１９年美國前幾輪關稅上調的經驗和我們先前的情境分析，中
國採取的報復措施非常有限，相信不會針對１０％的關稅上調立即採取反制措施，而會保持談判
與合作的大門敞開。」她說。
　
　　汪濤又指，這次關稅上調顯然來得較快，稅率也較低，但對中國進一步徵稅的時間和規模仍
然存在很大的不確定性，因為特朗普政府正在徹底審查其貿易政策，各種報告將於４月１日前提
交，屆時可能考慮進一步的關稅行動。基於美國可能會進一步徵收關稅以及中國政府加大政策支
持力度，該行維持２０２５年中國ＧＤＰ增長４％的預估。
　
　　汪濤並稱，特朗普就職後沒有立即上調關稅，致使人民幣在１月底出現升值，此次上調關稅
可能將給人民幣帶來新的貶值壓力。該行認為美元將保持強勢或進一步走強，且中國出口產品關
稅可能進一步上調，因此維持今年底美元兌人民幣在７﹒６的預測。（ｒｙ）

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