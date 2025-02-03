《提振Ａ股》吳清：鞏固市場向好勢頭，支持優質未盈利科企上市

《經濟通通訊社３日專訊》中國證監會主席吳清在《求是》雜誌刊發題為《奮力開創資本市

場高質量發展新局面》的署名文章，指下一階段資本市場改革有六大重點任務：新形勢下推動資

本市場高質量發展意義重大，要堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭，深化資本市

場投融資綜合改革，有力支持經濟回升向好。



六大任務包括：１、堅持穩字當頭，全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭。加強對資金流向、

投資者行為的監測分析，增強工作的前瞻性、主動性、有效性。豐富穩市政策工具，做好增量政

策儲備。整治非法薦股等亂象，堅決打擊誤導投資者、侵害投資者財產安全的違規行為。



２、加快改革開放，深化資本市場投融資綜合改革。抓緊落地進一步全面深化資本市場改革

總體實施方案，成熟一項、推出一項。



３、聚焦主責主業，著力提升監管執法效能和投資者保護水平。強化日常監管的修復和糾正

功能，發揮好稽查執法對重大惡性違法行為的重拳治理效能。快、準、狠打擊違法違規，集中力

量查辦財務造假、「掏空」上市公司、嚴重操縱市場等惡性違法行為。



４、強化功能發揮，有力支持經濟回升向好。支持新質生產力發展，抓好「創投十七條」、

「科創板八條」等政策文件的落地實施，支持優質未盈利科技型企業發行上市，發展多元化股權

融資，促進暢通私募股權、創業投資多元化退出渠道。



５、注重固本強基，培育更多體現高質量發展要求的上市公司。加大力度防假打假，落實好

資本市場財務造假綜合懲防工作的意見，全面落實上市公司市值管理指引，加大上市公司分紅、

回購激勵約束，倡導註銷式回購，引導盈利和現金流穩定的企業增加分紅頻次、提高分紅水平，

著力提升投資者回報。



６、突出刀刃向內，縱深推進證監會系統全面從嚴治黨。保持對資本市場反腐敗鬥爭形勢的

清醒認識，堅持一體推進「三不腐」，全力支持配合中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組深化

證券發行審核領域腐敗問題專項治理，加大對新型腐敗、隱性腐敗的穿透式治理力度，努力打造

「政治過硬、能力過硬、作風過硬」的監管鐵軍。



＊頭部上市公司科技含量還不高，中長期資金總量明顯不足＊



吳清表示，經過３０多年的改革發展，中國股票市場、債券市場規模躍居全球第二位，商品

期貨交易額居全球前列，已經到了從高速增長向高質量發展加快轉變的階段，發展質量問題已成

為當前制約中國資本市場健康穩定發展的主要矛盾。



他坦言，從融資端看，中國上市公司總量已經不少，但結構尚不合理，頭部上市公司科技含

量還不高，支持科技創新和產業轉型升級的作用發揮不夠充分；從投資端看，資金不穩定、投資

行為短期化問題仍然較為突出，中長期資金總量仍然明顯不足，引領作用發揮不充分。



吳清稱，解決好上述矛盾和問題，歸根到底要提升資本市場的發展質量，面對中美博弈下的

不確定性上升，以及內部的經濟壓力，中國決策層對股票市場愈發重視，並明確要求穩定股市和

樓市，中證監、財政部和央行等財金部門的政策協調亦在增多。



他指出，同時要加快改革開放，深化資本市場投融資綜合改革；著力提升監管執法效能和投

資者保護水平；強化功能發揮，有力支持經濟回升向好；注重固本強基，培育更多體現高質量發

展要求的上市公司。（ｅｗ）

