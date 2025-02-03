《中國房產》中指院：內地上月百城新房價結構性上漲

《經濟通通訊社３日專訊》中指研究院發布報告顯示，１月中國百城新房價格按月結構性上

漲，二手房價格按月跌幅繼續收窄；由於春節假期因素，１月百強房企銷售額按年下降

１６﹒５％，但降幅明顯收窄。



報告稱，１月百城新建住宅每平方米平均價為１６６９３元（人民幣．下同），受部分優質

改善項目入市帶動，１月新房價格按月結構性上漲０﹒２３％，其中有４７個城市房價按月上漲

，４１個城市下跌，１２個城市持平；按年上漲２﹒７６％。



＊百強房企銷售額按年降幅明顯收窄＊



期內，百城二手住宅每平方米平均價格１４１３０元，按月下跌０﹒５１％，跌幅較去年

１２月收窄０﹒０２個百分點，連續６個月收窄；按年則下跌７﹒２２％。



中指研究院分析認為，２０２５年樓市政策環境有望保持寬鬆，各地將繼續從促進需求、優

化供給方面優化樓市政策，預計春節後市場網簽量將出現一定回升，同時由於去年一季度新房成

交規模為近年較低水準，低基數下，新房銷售量同比或將保持平穩；二手房受部分社區價格逐漸

調整到位及核心城市業主預期改善影響，成交量有望保持一定規模。今年，若各項房地產相關政

策能加快落實到位，一季度核心城市「小陽春」行情可期。



＊節後網簽成交量將出現一定回升＊



數據顯示，由於春節假期因素，１月百強房企銷售總額２３５０﹒３億元，按年下降

１６﹒５％，但降幅明顯收窄。報告稱，１月逢春節假期，銷售受一定程度影響，致使本月銷售

額按年下降，但相比去年超過３０％的降幅有明顯收窄；１月銷售總額逾百億元房企５家，較去

年同期減少２家，５０億元房企８家，較去年同期持平。



中指院預計，節後網簽成交量將出現一定回升，第一季來看，由於去年首季新房成交規模為

近年較低水平，在低基數影響下，整體按年或將保持平穩；二手房受部分小區價格逐漸調整到位

及核心城市業主預期改善，預計成交量仍將保持一定規模，但市場持續回穩仍需政策加力支持。

（ｅｗ）

