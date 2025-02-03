  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

03/02/2025 17:26

《海納智見－荀玉根》借鑒歷史，如何才能促消費？

　　《海納智見》當前國內經濟面臨需求不振、通脹疲弱的壓力，２０２４年１２月中央經濟工
作會議提出提振消費、擴大內需是２０２５年首要任務。２０２５年財政發力背景下，政策或更
加重視將促消費和惠民生相結合，消費品以舊換新等擴內需政策有進一步加力的空間。我們在《
牛還在－－再議９２４行情性質－２０２５０１１８》中提出資產負債表修復＋財政政策發力背
景下，消費或存在較大預期差。本文梳理回顧歷史上促消費政策的出台背景及落地效果，　並分
析其對股市的影響。
　
　　９８－０２年：居民增收減支＋地產市場化促消費。１９９８－２０００年中國曾經陷入通
縮困境，為應對經濟下行壓力，財政政策轉向積極，一方面大規模發行長期建設國債等，提高廣
義赤字率，另一方面通過收入和稅收政策來刺激出口、消費和投資。當時促消費政策包括提高居
民收入，以及通過建立社保體系降低居民剛性支出。促消費政策聚焦居民增收減支、疊加地產市
場化拉動地產相關消費，促進了消費回穩。不過９９－０１年牛市前後期主線分別是受益於海外
科網浪潮的科技股、以及財政加碼下的周期板塊，消費表現相對靠後。
　
　　０９－１２年：汽車家電下鄉換新促消費。２００８年海外金融危機席捲全球，國內經濟下
行壓力同樣較大。逆周期政策一方面以四萬億加力投資穩增長，另一方面通過補貼拉動汽車、家
電等耐用品消費。農村居民收入提升，疊加家電和汽車下鄉政策的推進，明顯拉動了農村消費需
求。另外，同時期實施的汽車、家電以舊換新政策同樣推動了消費升級和資源循環利用。當時中
國汽車、家電消費快速增長，拉動了整體消費的恢復。受益於政策的汽車、家電基本面和股價均
大幅上行。
　
　　１８－２１年：政策分別支援信息和家電汽車。１８－２１年汽車、家電等大宗消費是消費
政策支持的重點，同時２０－２１年疫情擾動下政策也通過發放消費券的方式促進餐飲零售消費
回暖。對應到股市上，居民消費升級大趨勢下食品飲料、家電龍頭均有良好表現，產業趨勢快速
演進下新能源車消費與股價均快速上行。
　
　　２５年有哪些促消費政策可以期待？２５年在全球經濟不確定性增加的背景下，擴大內需、
尤其是提振居民消費，是應對當前經濟下行壓力、構建新發展格局、推動經濟高品質發展的關鍵
。提振消費位列２５年經濟工作之首，「兩新」政策將加力擴圍。政策加力穩樓市，或有助於居
民消費信心的修復。若２５年財政加力推動地產加速收儲，推動地產基本面及房價止跌回穩，居
民消費信心也有望得到提振。此外，促進居民增收減支，或也是消費政策的重點方向。
　
　　風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【立即投票】【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，你最認同哪個節流方法？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰03/02/2025 17:46  《行業數據》春節假前５天入境遊客支付寶消費金額同比增１﹒５倍

下一篇新聞︰03/02/2025 17:05  《行業數據》今年內地電影票房已破百億，春節檔逾８１億破紀錄

其他AH股新聞
More

03/02/2025 18:03  《行業數據》年初五內地３﹒２億人次跨區域流動，同比增５％

03/02/2025 14:22  【大國博弈】瑞銀：美國加稅打擊中國經濟增長和通脹，人幣貶壓增

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處