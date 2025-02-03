《海納智見－荀玉根》借鑒歷史，如何才能促消費？

《海納智見》當前國內經濟面臨需求不振、通脹疲弱的壓力，２０２４年１２月中央經濟工

作會議提出提振消費、擴大內需是２０２５年首要任務。２０２５年財政發力背景下，政策或更

加重視將促消費和惠民生相結合，消費品以舊換新等擴內需政策有進一步加力的空間。我們在《

牛還在－－再議９２４行情性質－２０２５０１１８》中提出資產負債表修復＋財政政策發力背

景下，消費或存在較大預期差。本文梳理回顧歷史上促消費政策的出台背景及落地效果， 並分

析其對股市的影響。



９８－０２年：居民增收減支＋地產市場化促消費。１９９８－２０００年中國曾經陷入通

縮困境，為應對經濟下行壓力，財政政策轉向積極，一方面大規模發行長期建設國債等，提高廣

義赤字率，另一方面通過收入和稅收政策來刺激出口、消費和投資。當時促消費政策包括提高居

民收入，以及通過建立社保體系降低居民剛性支出。促消費政策聚焦居民增收減支、疊加地產市

場化拉動地產相關消費，促進了消費回穩。不過９９－０１年牛市前後期主線分別是受益於海外

科網浪潮的科技股、以及財政加碼下的周期板塊，消費表現相對靠後。



０９－１２年：汽車家電下鄉換新促消費。２００８年海外金融危機席捲全球，國內經濟下

行壓力同樣較大。逆周期政策一方面以四萬億加力投資穩增長，另一方面通過補貼拉動汽車、家

電等耐用品消費。農村居民收入提升，疊加家電和汽車下鄉政策的推進，明顯拉動了農村消費需

求。另外，同時期實施的汽車、家電以舊換新政策同樣推動了消費升級和資源循環利用。當時中

國汽車、家電消費快速增長，拉動了整體消費的恢復。受益於政策的汽車、家電基本面和股價均

大幅上行。



１８－２１年：政策分別支援信息和家電汽車。１８－２１年汽車、家電等大宗消費是消費

政策支持的重點，同時２０－２１年疫情擾動下政策也通過發放消費券的方式促進餐飲零售消費

回暖。對應到股市上，居民消費升級大趨勢下食品飲料、家電龍頭均有良好表現，產業趨勢快速

演進下新能源車消費與股價均快速上行。



２５年有哪些促消費政策可以期待？２５年在全球經濟不確定性增加的背景下，擴大內需、

尤其是提振居民消費，是應對當前經濟下行壓力、構建新發展格局、推動經濟高品質發展的關鍵

。提振消費位列２５年經濟工作之首，「兩新」政策將加力擴圍。政策加力穩樓市，或有助於居

民消費信心的修復。若２５年財政加力推動地產加速收儲，推動地產基本面及房價止跌回穩，居

民消費信心也有望得到提振。此外，促進居民增收減支，或也是消費政策的重點方向。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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