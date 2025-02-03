《行業數據》今年內地電影票房已破百億，春節檔逾８１億破紀錄

《經濟通通訊社３日專訊》據燈塔專業版數據，截至今日下午４時４３分，２０２５年度大
盤票房（含預售）突破１００億元（人民幣．下同），《哪吒之魔童鬧海》以３８﹒８億元領跑
全年票房榜。
至於２０２５年春節檔（１月２８日－２月４日），截至今日下午４時３５分，總票房（含
預售）突破８１億元，刷新中國影史春節檔票房紀錄。（ｓｌ）
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03/02/2025 17:05
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