【聚焦數據】１月財新中國製造業ＰＭＩ降至５０﹒１，遜預期

《經濟通通訊社３日專訊》１月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒１，遜
於預期的５０﹒５，較上月低０﹒４個百分點，為近四個月最低，但仍維持擴張態勢。財新表示
，由於春節前後生產進入淡季，２０２５年開年製造業生產經營活動擴張速度放緩。
國家統計局近日公布的１月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒１，回落１個百分點，時隔三個月再次
跌至收縮區間。
＊新出口訂單繼續收縮，就業跌至近五年低＊
從財新中國製造業ＰＭＩ分項數據看，１月製造業供需擴張加速，生產指數和新訂單指數在
擴張區間微升。需求增加主要靠內需拉動，新出口訂單連續兩個月位於臨界點以下，不過１月回
升至僅略低於臨界點位置。部分受訪企業反映海外需求低迷，其他廠商則表示因新產品問世而收
到更多海外新訂單。分三大品類看，消費品和投資品出口收縮明顯，中間品出口訂單增加。
儘管供需加速擴張，製造業就業仍明顯惡化。１月就業指數在收縮區間降至２０２０年３月
來最低，或與員工提前返鄉過年、企業裁員節支有關。用工減少而新訂單增加，積壓業務量指數
在擴張區間微升。
由於訂單增加、生產加速，製造業企業仍在增加採購原材料，１月採購量指數繼續擴張，但
幅度放緩。物流效率提高，當月供應商配送時間指數升至２０２３年６月來最高。
＊出廠價格近一年半低，市場信心回升＊
１月製造業購進價格指數從擴張區間降至臨界點上，一些企業反映原料成本上升，但也有部
分供應商提供折扣，因而總體成本水平維持不變。臨近春節，企業讓利促銷，帶動銷售價格下跌
，當月出廠價格指數在收縮區間降至近一年半以來最低。
製造業市場信心回升。１月生產經營預期指數在榮枯線以上反彈，但仍低於長期均值。參與
調查的企業普遍稱，業務拓展力度加大，疊加政策支持，將帶動未來一年的銷售增長；但美國加
徵關稅預期下仍有部分廠商擔憂產出和貿易前景。
＊分析：應著力增加居民可支配收入＊
財新智庫高級經濟學家王喆表示，１月製造業供求增速加快，物流運轉流暢，企業主動回補
庫存，購買量繼續增加。挑戰則主要來自就業的大幅收縮、外需不振、價格水平低迷。２０２４
年９月起陸續出台的一系列增量政策落地顯效，助推２０２４年全年經濟增長目標任務順利完成
。新的一年裏，大規模設備更新和消費品以舊換新等刺激政策效果或邊際放緩。海外政策不確定
性增加背景下出口環境或有所惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰，宏觀經濟政策對此應做好
充分準備，並根據客觀形勢變化及時調整。當前，國內有效需求不足，居民消費能力意願有待提
升，增加居民可支配收入應是政策著力重點。此外，２０２４年新出生人口數量仍位於低位，相
關補助激勵措施亦應盡快響應。（ｓｌ）
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