【ＦＯＣＵＳ】關稅孤注一擲，Ｔｒｕｍｐｏｎｏｍｉｃｓ欲留青史

【ＦＯＣＵＳ】重掌白宮不到兩周的特朗普，周六（１日）首次引用《國際緊急經濟權力法

（ＩＥＥＰＡ）》，對首三大貿易夥伴墨西哥、加拿大、中國同時揮出關稅大棒，並預告歐盟「

絕對

」是下一個，「心懷異軌」去美元的金磚國家也將是下一個。面對全球股市「黑色星期一」劇本

再臨，眼下的問題是：他是虛張聲勢還是孤注一擲？中美關係未來四年焦點何在？



＊唇齒相依盟友今反面＊



穀物、番茄、牛油果；原油、汽車、軟木材……面對潛在的「衣食住行」供應衝擊和價格上

漲，侵侵的決心從他史無前例動用ＩＥＥＰＡ這張王牌即可見一斑。１９７７年生效的

ＩＥＥＰＡ，賦予總統廣泛權力實施經濟和金融制裁，意味由侵侵扣響扳機的「史上最愚蠢貿易

戰」，更難遭國會阻撓。



何解美媒稱今次貿易戰為「史上最愚蠢（Ｄｕｍｂｅｓｔ）」？第３５任總統甘迺迪

１９６１年在加拿大國會的演講言猶在耳，「地理令我們彼此為鄰，歷史令我們結下友誼，經濟

令我們合作無間，需要令我們成為盟友。」然而，特立獨行的侵侵不惜對一南一北兩大唇齒相依

的盟友祭出２５％關稅，牽涉總值約９０００億美元的年度進口商品。



去年首１１月計，美國從墨西哥進口的汽車、汽車零件、農產品就分別高達８７０億、

６４０億、４６０億美元；從加拿大進口石油╱天然氣、機動車分別高達９７０億、３４０億美

元。而中國製造的手提電腦、智能手機、玩具在美國進口佔比全部高逾７５％（２０２３年數據

）。



＊三大新意顯政策轉向＊



跟第一任期時的關稅戰不同，關稅戰２﹒０除了首次動用ＩＥＥＰＡ，還有三大新意：一，

不包括任何豁免（例如消費品）；二，暫停對低於８００美元低價值貨物免稅條款；三，加入報

復條款應對他國反制。



種種訊號顯示，以《交易的藝術》著稱的特朗普，今次或不再僅僅將「關稅」作為討價還價

的談判籌碼，而是真正的政策轉向，既不糾結通脹、增長、美股等短期「痛苦」，也無視第３２

任總統羅斯福「高關稅招致報復，扼殺投資，使美國走上毀滅之路（ｒｏａｄ ｔｏ

ｒｕｉｎ）」的警告。



表面看，是侵侵一廂情願認定「關稅萬能」，旨在縮小貿易逆差、振興製造業、增加財政收

入；深一層，則是民粹主義逐步取代自由主義，逆全球化與全球化爭奪主導地位。



＊逆全球化續科技競爭＊



曾經指「美中聯手可以解決世界上所有問題」的特朗普，宣布對「所有」中國商品加徵

１０％關稅，而中國暫時未見如２０１８年９月時以３﹒６萬字白皮書闡明「不願打貿易戰，但

不怕打」立場，引發中美正密斟「抽屜協議」的揣測。



不過，倘若侵侵真的決心令以逆全球化為特徵的「Ｔｒｕｍｐｏｎｏｍｉｃｓ（特朗普經濟

學）」，像「Ｒｅａｇａｎｏｍｉｃｓ（列根經濟學）」一樣名垂青史，中美競爭的核心勢繼續

聚焦科技領域，而非地緣、市場。



繼ＤｅｅｐＳｅｅｋ顛覆人工智能「算力出奇跡」的核心假設後，下一個競爭領域直指小型

模塊化核反應堆（ＳＭＲ）。目前全球幾個屈指可數的ＳＭＲ，有２個都在中國，其中中核集團

位於海南的「玲瓏一號」預計明年全面建成。而早前特朗普誓言以「新的反應堆」支持新興產業

，但預計ＳＭＲ在２０３０年前都將因技術限制而難以在美國投入商用。

