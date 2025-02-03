《神州民企》長城汽車（２３３３）１月銷量８萬輛，按年跌２２％

《經濟通通訊社３日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，今年１月
汽車銷量約８﹒０９萬輛，按年跌２２﹒２％，其中海外銷售約２﹒８萬輛，升約６﹒２％，新
能源車銷售約２﹒２萬輛，跌１１％。品牌方面，除了ＷＥＹ品牌銷量升４９﹒４％，至
５００７輛，其他品牌銷量跌１７﹒８％至７６％。
該集團指，１月產量約８﹒２５萬輛，按年跌１３﹒９４％。（ｗｈ）
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03/02/2025 08:37
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能源車銷售約２﹒２萬輛，跌１１％。品牌方面，除了ＷＥＹ品牌銷量升４９﹒４％，至
５００７輛，其他品牌銷量跌１７﹒８％至７６％。
該集團指，１月產量約８﹒２５萬輛，按年跌１３﹒９４％。（ｗｈ）
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