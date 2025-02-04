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04/02/2025 13:20

【大國博弈】商務部：對鎢、碲、鉍、鉬、銦等物項實施出口管制

　　《經濟通通訊社４日專訊》商務部、海關總署公告，對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出
口管制。公告自發布之日起正式實施。
　
　　公告指，根據有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院批准，
決定對相關物項實施出口管制。出口經營者出口上述物項應當依照相關規定向國務院商務主管部
門申請許可。《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》同步予以更新。（ｅｗ）

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