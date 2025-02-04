《國企紅籌》廣汽曾慶洪屆退休年齡辭任董事長，馮興亞接任

《經濟通通訊社４日專訊》廣州汽車（０２２３８）（滬：６０１２３８）稱，收到公司董

事長曾慶洪辭職函，由於已屆退休年齡，故申請辭任公司董事長、董事、董事會戰略委員會主任

委員及委員職務；其後將不在集團任職。



公司稱，執行董事馮興亞獲選舉為董事會新任董事長，自昨日生效，同時獲選舉為新任董事

會戰略委員會主任委員，以及接任公司授權代表。（ｒｈ）

