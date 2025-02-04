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04/02/2025 17:44

《國企紅籌》廣汽曾慶洪屆退休年齡辭任董事長，馮興亞接任

　　《經濟通通訊社４日專訊》廣州汽車（０２２３８）（滬：６０１２３８）稱，收到公司董
事長曾慶洪辭職函，由於已屆退休年齡，故申請辭任公司董事長、董事、董事會戰略委員會主任
委員及委員職務；其後將不在集團任職。
　
　　公司稱，執行董事馮興亞獲選舉為董事會新任董事長，自昨日生效，同時獲選舉為新任董事
會戰略委員會主任委員，以及接任公司授權代表。（ｒｈ）

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