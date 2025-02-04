【提振內房】國開行去年支持收購近萬套存量房作保障房

《經濟通通訊社４日專訊》據《新華社》報道，國家開發銀行公布，２０２４年國開行用好

保障性住房再貸款政策，重點支持廣西、江蘇、河南、吉林、四川等地收購已建成存量商品房用

作配售型、配租型保障性住房，帶動相關城市消化存量商品房近萬套。



據了解，國開行設立多種貸款產品，著力為各地提供優質金融服務。通過專項授權和差異化

信貸政策，助力各地按照以需定購原則，通過收購已建成存量商品房，增加保障性住房供給，促

進房地產市場止跌回穩和民生改善。同時，積極爭取再貸款政策支持，傳導優惠利率，有效降低

收購主體融資成本。



同時，國開行還積極配合通過貨幣化安置等方式推進城中村改造的有關政策部署，及時對接

各地政府做好金融服務，支持收購存量商品房用作城中村改造安置房，以房票等方式組織村民購

買心儀房源。目前，已在廣東、江蘇、河南、遼寧等地逐步推開，有效帶動消化存量商品房。



國開行住宅與城市建設業務部總經理胡廣華表示，下一步，國開行將持續為加大保障性住房

建設和供給提供中長期融資支持，助力穩住樓市，加快構建房地產發展新模式。（ｒｙ）

