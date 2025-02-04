【大國博弈】商務部：中國已將美對華徵稅措施訴至世貿組織

《經濟通通訊社４日專訊》商務部網站發布消息，美國對華產品加徵１０％關稅，中方為捍

衛自身合法權益，已將美徵稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。



商務部新聞發言人表示，美方做法嚴重違反世貿組織規則，性質惡劣，是典型的單邊主義和

貿易保護主義做法。美方做法嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞中美兩國經貿合作基

礎，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大世貿成員的強烈

譴責。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法。



中方是多邊貿易體制的堅定支持者和重要貢獻者，願與其他世貿成員一道，共同應對單邊主

義和貿易保護主義對多邊貿易體制的挑戰，維護國際貿易有序、穩定發展。



＊對鎢等物項實施出口管制是國際通行做法＊



值得留意的是，商務部今日會同海關總署公告，對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管

制，市場相信是針對美國的反制措施。商務部發言人對此表示，對鎢等相關物項實施出口管制是

國際通行做法。中國作為全球主要的鎢等相關物項生產國和出口國，長期以來，堅定履行防擴散

等國際義務，依法對特定相關物項實施出口管制，此次增列相關物項，體現了統籌發展和安全的

管制理念，有利於更好維護國家安全和利益，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全

球產業鏈供應鏈安全穩定。出口符合相關規定的，將予以許可。（ｒｙ）

