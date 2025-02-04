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AH股新聞

04/02/2025 16:58

【大國博弈】美國撤小額包裹關稅豁免，衝擊中國電商海外發展

　　《經濟通通訊社４日專訊》中美貿易戰升級，美國對中國進口產品加徵１０％關稅措施今天
生效，同時取消了價值低於８００美元的小額包裹豁免條款，此舉將對依賴關稅豁免取得發展的
中國電商平台Ｔｅｍｕ和Ｓｈｅｉｎ等產生影響。
　
　　早前有報道稱，該豁免條款助推Ｓｈｅｉｎ和拼多多旗下Ｔｅｍｕ等在美迅速發展，這些平
台每天向美國運送數百萬個小包裹；而美國取消小額包裹豁免，預計將對該些平台的銷售產生影
響，並削弱中國電商的全球競爭力。
　
　　據美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）數據，過去１０年適用小額豁免條款進入美國的貨物數
量增幅超過６００％，從２０１５財年的每年約１﹒３９億件增至２０２３財年的逾１０億件。
在２０２４財年，「小額豁免」貨物數量再次上升至超過１３﹒６億件。ＣＢＰ官網３日刊出聲
明表示，從４日起，所有寄自中國的郵件包裹都需要經過正式通關程序，並課徵１０％關稅。
　
　　事實上，為應對豁免條款逐漸收緊，Ｔｅｍｕ和Ｓｈｅｉｎ去年起就開始尋求其他戰略。例
如Ｔｅｍｕ吸引在美國有倉庫與庫存的中國賣家入駐，Ｓｈｅｉｎ則在美國開設了配送中心和供
應鏈中心。（ｒｙ）

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