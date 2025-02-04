【大國博弈】特朗普稱或對華加稅超１０％，２４小時內與中方對話

《經濟通通訊社４日專訊》美國關稅戰在周一（３日）出現戲劇性變化，墨西哥總統辛鮑姆

與加拿大總統杜魯多相繼宣布，與白宮達成協議，暫緩關稅戰一個月。至於中國方面，美國總統

特朗普在橢圓形辦公室對記者表示，華府可能調高針對中國的關稅稅率，並非上周六（１日）公

布的１０％。他稱，華府與中國官員可能於未來２４小時展開對話，如果雙方達不成協議，關稅

將是巨大的。



特朗普形容，上周六他簽署的針對中國加徵關稅行政命令屬於「開放式條款」，當中包含令

中美兩國貿易關係更平衡的因素。仍在放春節假期的中國內地，官方暫沒對特朗普的最新表態作

回應。



美國對墨西哥、加拿大的關稅將暫停一個月實施。特朗普指，希望與墨西哥再進行幾輪談判

，雙方正在努力達成交易。辛鮑姆指，電話中與特朗普達成了幾項協議，兩國將開始在貿易和安

全方面合作，墨西哥政府將派遣１萬名國民警衛隊，加強美墨邊境安全，防止毒品特別是芬太尼

從墨西哥販運到美國。



特朗普同日亦兩度與加拿大總理杜魯多通話，杜魯多在第二次通話後公布，兩國就邊境安全

、打擊幫派及芬太尼等問題達成合作共識，雙方將暫停加徵關稅至少３０天，加拿大同意部署近

１萬人協助保護加美邊境，並把販毒集團列為恐怖分子。特朗普其後表示，對這一進展「非常滿

意」。



根據特朗普的行政命令，對加拿大商品加徵２５％關稅，原定於２月４日生效。加拿大此前

宣布，會向美國貨品徵收２５％的報復關稅。第一輪貨品清單總值３００億加元，包括蔬果、酒

、奶類產品、服裝及廁紙；並在２１天內向１２５０億加元的美國產品徵稅，即產品總額達

１５５０億加元。（ｃｔ）

