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AH股新聞

04/02/2025 09:43

《中國要聞》官媒：當前仍面臨需求不足挑戰，要加快補上消費短板

　　《經濟通通訊社４日專訊》官媒《人民日報》頭版發表題為「中國經濟，行穩致遠－－深刻
把握和運用五個『必須統籌』」的文章，必須統籌好有效市場和有為政府、總供給和總需求、培
育新動能和更新舊動能、做優增量和盤活存量、提升質量和做大總量這五對重要關係。
　
　　文章稱，當前中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經
營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多。擴大內需，既關係經濟穩定，也關係經濟
安全，不是權宜之計，而是戰略之舉。統籌好總供給和總需求的關係，加快補上內需特別是消費
短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。
　
　　中國經濟正處在高質量發展的關鍵階段。今年是「十四五」規劃收官之年。堅持用科學方法
謀劃和推進經濟工作，把新時代經濟發展規律全面貫徹落實到經濟工作各方面、全過程，必將贏
得戰略主動。
　
＊統籌好培育新動能和更新舊動能＊
　
　　文章又指，近年來，「遠洋捕撈」「逐利罰款」等引起社會關注。行政執法亂作為，侵害企
業家合法權益，侵蝕企業信心，干擾市場預期。有為就要立規矩、穩秩序。２０２４年以來，外
資准入負面清單再縮減，《公平競爭審查條例》正式施行，《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見
》印發……釐清邊界，「有形之手」清路障、設路標，「無形之手」添活力、強信心。
　
　　統籌好培育新動能和更新舊動能，這是因地制宜發展新質生產力的內在要求。當前，中國正
處於新舊動能轉換的關鍵時期。既以科技創新為引領，大力培育壯大新興產業和未來產業，塑造
經濟發展新動能、新優勢；又用新技術改造提升傳統產業，使之煥發新的生機活力，才能推動新
舊動能平穩接續轉換。
　
　　善於通過盤活存量來帶動增量，持續推動產業園區「騰籠換鳥」，用好置換存量隱性債務、
盤活存量土地等政策，統籌做優增量和盤活存量、管好資產和調整負債，就能有效拓展新的發展
空間。（ｅｗ）

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