【大國博弈】中國多招反制美加關稅，駐美使館：完全正當、合理

《經濟通通訊社４日專訊》美國對中國輸美商品加徵１０％關稅的措施，於美東時間４日零

時生效後，中國多個部門迅即宣布多項反制措施。包括，自２月１０日起，對原產於美國的部分

進口商品加徵１０％至１５％關稅；中國國家市場監督總局對Ｇｏｏｇｌｅ立案調查，指

Ｇｏｏｇｌｅ涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》；商務部同時將ＣＫ和Ｔｏｍｍｙ

Ｈｉｌｆｉｇｅｒ母企美國ＰＶＨ集團、生物科企Ｉｌｌｕｍｉｎａ列為「不可靠實體」，對鎢

、碲、鉍、鉬、銦共５種稀有金屬元素出口管制。



＊減少毒品需求、加強執法合作是美國芬太尼危機的治本之策＊



中國駐美國大使館指出，美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵１０％關稅，中方採

取了必要反制措施，完全正當、合理。



芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼問題提供了支持。應美方

請求，中方於２０１９年宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類

物質的國家。近年來，中美在禁毒領域廣泛開展務實合作，在物質列管、情報交換、個案合作、

網絡廣告清理、毒檢技術交流、多邊互動等方面，取得諸多可視化進展，成效有目共睹。



減少國內毒品需求、加強執法合作才是美國芬太尼危機的治本之策。美方應客觀、理性看待

和處理自身芬太尼問題，珍惜中方的善意，而不是動輒以關稅手段相威脅。美方單邊加徵關稅嚴

重違反世貿組織規則，性質惡劣，勢必影響並損害雙方今後就禁毒問題開展合作。中方敦促美方

糾正錯誤做法，維護中美禁毒合作來之不易的良好局面，推動中美關係穩定、健康、可持續發展

。（ｃｔ）

