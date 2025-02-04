  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯
AH股新聞

04/02/2025 13:14

【大國博弈】內地市場監管總局對谷歌公司開展反壟斷調查

　　《經濟通通訊社４日專訊》國家市場監督管理總局宣布，因谷歌公司涉嫌違反《中華人民共
和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。（ｓｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

上一篇新聞︰04/02/2025 13:16  【大國博弈】國務院關稅稅則委員會：對美國部分進口商品加徵關稅

下一篇新聞︰04/02/2025 12:55  【ＦＯＣＵＳ】冰雪經濟「點雪成金」，產業前景不容小覷

其他AH股新聞
More

04/02/2025 13:38  【大國博弈】內地列美國ＰＶＨ集團及因美納公司入不可靠實體清單

04/02/2025 13:20  【大國博弈】商務部：對鎢、碲、鉍、鉬、銦等物項實施出口管制

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處