《中國要聞》泰國總理佩通坦明起訪華４天

《經濟通通訊社４日專訊》中國外交部發言人宣布，應國務院總理李強邀請，泰國總理佩通
坦將於２月５日至８日（明日至周六）對中國進行正式訪問。
另外，應國家主席習近平邀請，文萊蘇丹哈桑納爾．博爾基亞將於２月５日至７日（明日至
周五）對中國進行國事訪問。（ｓｌ）
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04/02/2025 10:24
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