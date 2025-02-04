《中國要聞》泰國總理佩通坦明起訪華４天

《經濟通通訊社４日專訊》中國外交部發言人宣布，應國務院總理李強邀請，泰國總理佩通

坦將於２月５日至８日（明日至周六）對中國進行正式訪問。



另外，應國家主席習近平邀請，文萊蘇丹哈桑納爾．博爾基亞將於２月５日至７日（明日至

周五）對中國進行國事訪問。（ｓｌ）

