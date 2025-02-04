  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

04/02/2025 10:24

《中國要聞》泰國總理佩通坦明起訪華４天

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國外交部發言人宣布，應國務院總理李強邀請，泰國總理佩通
坦將於２月５日至８日（明日至周六）對中國進行正式訪問。
　
　　另外，應國家主席習近平邀請，文萊蘇丹哈桑納爾．博爾基亞將於２月５日至７日（明日至
周五）對中國進行國事訪問。（ｓｌ）

【你點睇？】DeepSeek發布受到關注，惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片，你認為美方會否封鎖DeepSeek？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰04/02/2025 10:47  【大國博弈】傅聰：王毅月內主持安理會會議，與魯比奧會面好時機

下一篇新聞︰04/02/2025 09:50  【ＡＩ】傅聰聯合國談ＤｅｅｐＳｅｅｋ：技術遏制和限制無法奏效

其他AH股新聞
More

04/02/2025 09:43  《中國要聞》官媒：當前仍面臨需求不足挑戰，要加快補上消費短板

04/02/2025 09:24  《中國要聞》國內航線明起上調燃油附加費１０元及２０元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

軟實力造福天下，翼中美共賀新春

28/01/2025 14:45

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處