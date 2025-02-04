  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

04/02/2025 10:47

【大國博弈】傅聰：王毅月內主持安理會會議，與魯比奧會面好時機

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國常駐聯合國代表傅聰當地時間３日中午在紐約聯合國總部舉
行記者會，介紹中國本月輪值安理會主席期間的議程安排，並回答記者提問。據《路透》報道，
傅聰在記者會上表示，中國外長王毅將於２月１８日主持由１５個成員國組成的安理會部長級會
議，會議將重點討論多邊主義和改善全球治理，而該會議或將為王毅與美國國務卿魯比奧提供「
絕佳接觸契機」。傅聰強調中美雙方需要合作，因為「諸多問題都處於緊要關頭」。
　
　　報道指，美國國務院沒有立即回應就魯比奧會否出席會議的置評請求；魯比奧和王毅之前曾
通過電話。
　
　　傅聰同時就美國對中國進口商品加徵１０％關稅，重申中方堅決反對這種無端的加稅行為，
批評美方此舉違反世界貿易組織的規則，故中方正向世貿組織提出申訴，又指中方可能被迫採取
反制措施，「貿易戰中沒有贏家」。對於特朗普希望北京在阻止芬太尼流入美國方面做更多努力
，傅聰呼籲華盛頓應該「關注芬太尼問題的需求端，而不是把責任推給他人」。
　
　　至於巴拿馬決定退出「一帶一路」倡議，傅聰指責美國和其他西方國家對中國的「一帶一路
」倡議進行了毫無根據的抹黑。
　
　　此外，傅聰表示，中美可在應對氣候變化、打擊毒品和恐怖主義等領域開展合作，並共同推
進人工智能等技術研發，強調人工智能領域的割裂態勢將加劇風險、削減效益，「某些條件反射
式打壓應當停止，這些做法毫無正當性可言」，「如果中美兩國能攜手合作，我相信我們一定能
解決很多問題，讓世界變得更美好」。（ｓｌ）

《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處