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AH股新聞

04/02/2025 13:38

【大國博弈】中國將美國ＰＶＨ、因美納公司列入不可靠實體清單

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國商務部公告，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中
華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國反外國制裁法》等
有關法律，依據《不可靠實體清單規定》有關規定，不可靠實體清單工作機制決定將美國ＰＶＨ
集團、因美納公司（Ｉｌｌｕｍｉｎａ）列入不可靠實體清單。公告自公布之日起實施。
　
　　公告指，上述兩家實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業
採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。不可靠實體清單工作機制將依據相關法律法規，
對上述實體採取相應措施。
　
　　美國ＰＶＨ（Ｐｈｉｌｉｐｓ－Ｖａｎ－Ｈｅｕｓｅｎ）集團是全球第二大服裝集團，旗下
品牌包括Ｃａｌｖｉｎ　Ｋｌｅｉｎ、Ｔｏｍｍｙ　Ｈｉｌｆｉｇｅｒ、Ｖａｎ　Ｈｅｕｓｅｎ
等。中國商務部自去年９月起對美國ＰＶＨ集團啟動不可靠實體清單調查，至上月公布調查進展
稱，初步查明，ＰＶＨ集團存在不當涉疆行為。
　
　　因美納是美國生物科技巨頭。有內媒去年４月獲得一份因美納提交的２０２４年第一季度遊
說披露報告，內容顯示，因美納已就針對其中國競爭對手華大基因集團和華大智造
（滬：６８８１１４）及其子公司Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｇｅｎｏｍｉｃｓ的擬議立法遊說美國國
會，而單在２０２４年第一季因美納已花費３８萬美元就各種問題進行遊說，包括《生物安全法
案》及《２０２４財年國防授權法案》，遊說對象包括美國眾議院、參議院、總統行政辦公室、
衛生與公共服務部、商務部等政府部門。（ｓｌ）

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