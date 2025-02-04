《行業數據》攜程：春節假跨境遊訂單同比增三成，日本香港最熱門

《經濟通通訊社４日專訊》攜程發布《２０２５年春節旅遊總結報告》顯示，得益於

２０２４年簽證便利化、免簽朋友圈擴容、２４０新政施行等跨境遊政策利好影響，跨境遊成為

蛇年春節旅遊市場增長引擎，２０２５年春節期間訂單同比增長三成。十大熱門出境遊目的地依

次為日本、香港、泰國、馬來西亞、新加坡、澳洲、韓國、美國、澳門、越南。



短途出境遊中，赴日訂單同比去年春節增長翻倍；美國、西班牙、意大利、法國等長線遊目

的地也頗受遊客歡迎，分別增長５３％、８２％、５６％、５０％。



＊日韓等地入境遊訂單同比增１３０％，意法等地增近１２０％＊



此外，延續「Ｃｈｉｎａ Ｔｒａｖｅｌ」熱潮，２０２５年春節期間，十大入境遊客源國

依次為韓國、美國、馬來西亞、新加坡、日本、英國、泰國、俄羅斯、澳洲、法國；日韓、星馬

泰等短線入境遊訂單同比去年春節增長１３０％，法國、西班牙、意大利、加拿大、澳洲等長線

入境遊同比去年增長近１２０％。入境遊熱門目的地依次為深圳、上海、廣州、北京、珠海、成

都、中山、哈爾濱、佛山、重慶。



＊跨省遊訂單佔比逾六成，租車自駕遊達５５％＊



報告又顯示，今年春節假期間跨省遊訂單佔比達６２％，遊客出行半徑進一步擴大。對於跨

省跨市出行人群，租車成為今年春節假期熱門出行方式。攜程租車數據顯示，今年春節期間，國

內５５％遊客選擇租車自駕出遊，其次為跟團遊佔比２７％。８０後、９０後為租車自駕的主力

人群，佔比高達７５％；國內租車熱門目的地前五位依次為成都、海口、昆明、三亞、廣州。攜

程平台上，今年春節郵輪訂單較去年增長了３５７％，其中５０歲以上老人訂單增長近２倍。「

多功能包車遊」則受到家庭遊客青睞，攜程度假數據顯示，春節假期，年味目的地廣東汕頭包車

遊訂單同比去年增長超２０％，福建漳州同比增長達１３６％。



＊汕頭、莆田等非遺目的地旅遊訂單增兩至四成＊



「春節」在去年申遺成功，入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。作為首

個「非遺版春節」，非遺熱門目的地例如河南開封，福建莆田、廣東汕頭、福建福州、安徽黃山

、陝西西安、四川閬中等地搜索熱度翻倍，其中汕頭、莆田、開封、黃山春節期間旅遊訂單同比

去年增幅達兩至四成。同時，石家莊、福州、西安等非遺年味目的地的入境遊訂單同比去年春節

分別增長５０％、５２％、９７％。攜程海外平台上，「燈會」、「廟會」、「戲劇」等非遺相

關項目門票同比去年增長近７﹒５倍。（ｓｌ）

