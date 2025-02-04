《車企血戰》賽力斯１月新能源汽車銷量１﹒８萬輛，同比降５１％

《經濟通通訊社４日專訊》賽力斯（滬：６０１１２７）發布１月份產銷快報顯示，１月新
能源汽車產量１９８８９輛，同比減少４８﹒６７％；銷量１７９０６輛，同比下降
５１﹒３９％。其中，賽力斯汽車產量１７５１３輛，同比減少４４﹒８８％；銷量１６４３２
輛，同比減少４７﹒０２％。（ｓｌ）
【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票
04/02/2025 17:23
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能源汽車產量１９８８９輛，同比減少４８﹒６７％；銷量１７９０６輛，同比下降
５１﹒３９％。其中，賽力斯汽車產量１７５１３輛，同比減少４４﹒８８％；銷量１６４３２
輛，同比減少４７﹒０２％。（ｓｌ）
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