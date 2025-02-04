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AH股新聞

04/02/2025 18:01

【大國博弈】中國對美國ＬＮＧ加徵關稅，分析料推高部分地區價格

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國政府對中國進口商品加徵１０％關稅的措施在香港時間今日
下午１時正式生效，中方迅速公布多項反制措施，包括對原產於美國的液化天然氣（ＬＮＧ）加
徵１０％關稅。在特朗普首次擔任美國總統期間，中國也曾於２０１８年對美國進口液化天然氣
加徵關稅。
　
　　《彭博》報道認為，此舉將導致液化天然氣的全球最大買家和賣家陷入脫勾的無序狀態。去
年，中國從美國進口的液化天然氣約佔其進口總量的６％。中國的報復措施可能迫使與美國項目
簽訂長期合同的中國買家將貨物轉售給其他地區的進口商，而中國的液化天然氣進口商已經將很
大一部分的美國進口液化天然氣轉售至歐洲等價格更具吸引力的市場。
　
　　報道引述交易員稱，中國液化天然氣買家已經在向亞洲和歐洲的同行詢問，想用美國的貨與
其他地區的貨進行交換。
　
　　ＭＳＴ　Ｍａｒｑｕｅｅ能源分析師Ｓａｕｌ　Ｋａｖｏｎｉｃ表示，對貿易的干擾「可能
會推高各地的價格」。他還指出，關稅將導致市場嚴重失靈，使部分地區的液化天然氣交易商受
益。
　
　　報道認為，只要貿易緊張局勢持續，中國企業就不太可能與美國的項目簽署新的長期合約。
對於那些需要鎖定買家才能獲取融資並開工的美國出口商而言，這是個壞消息。
　
　　報道指，特朗普執著於縮小美國與多個貿易夥伴之間的巨大逆差，對利用美國超級能源大國
的地位來平衡貿易的意圖也直言不諱。其威脅促使印度和日本等國的買家就採購更多美國天然氣
開始了談判，但與中國的企業漸行漸遠。（ｓｌ）

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