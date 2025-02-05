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AH股新聞

05/02/2025 08:10

《政政經經－石鏡泉》ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶挈

　　《政政經經》港股昨日（４日）大升，是ＤｅｅｐＳｅｅｋ帶挈。
　
　　這可以楊萬里《桂源鋪》一詩作引：
　
　　萬山不許一溪奔，
　
　　攔得溪聲日夜喧。
　
　　到得前頭山腳盡，
　
　　堂堂溪水出前村。
　
　　原來古人也有被卡脖子之痛，但一旦前頭山腳盡，堂堂溪水你怎攔呀！
　
＊中國ＩＴ界敵愾同仇＊
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ打破了要高階芯片才可發展ＡＩ之論，美國卡高階芯片之夢散。
　
　　甚者，如昨日所示的「帝國反擊戰」，把霉國黑客打趴，更顯示出中國ＩＴ界的敵愾同仇。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ的開源，只賺少少不求暴利，更使美國華爾街一眾ＡＩ股價跌。其實在中
國開源的ＡＩ軟件多達十幾個，只是不少人看不起，當然亦看不出，這些開源ＡＩ軟件的潛力。
除了近日阿里巴巴有ＡＩ軟件上架外，其他的尚有華為盤古、百度（０９８８８）文心一言、阿
里巴巴（０９９８８）通義千問、科大訊飛（深：００２２３０）星火大模型、李開福團隊零一
萬物、復旦大學ＭＯＳＳ。
　
　　這些ＡＩ模型有專攻政務的、金融的、醫療的等等各有分工，亦上架了多年，唔好成日話中
國抄美國了。
　
　　２月４日截至收盤，港股恒生指數漲２﹒８％，報２０７８９點；恒生科技指數漲５﹒１％
，報４９７７點；國企指數漲３﹒５％，報７６４３點；紅籌指數漲１％，報３６１２點。
　
　　大型科技股中，阿里巴巴－Ｗ漲３﹒９％，騰訊控股（００７００）漲４﹒１％，京東集團
－ＳＷ（０９６１８）漲６﹒７％，小米集團－Ｗ（０１８１０）漲４﹒２％，網易－Ｓ
（０９９９９）跌１﹒１％，美團－Ｗ（０３６９０）漲６％，快手－Ｗ（０１０２４）漲
５﹒９％，嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）漲９﹒３％。
　　
　　半導體、資訊科技器材、黃金及貴金屬、汽車、保險等板塊漲幅居前。值得注意的是，小米
、中芯國際（００９８１）盤中均創歷史新高。藥品及生物科技、銀行、食品飲料等板塊也較為
活躍，僅煤炭、支援服務板塊微跌。
　　
　　半導體、汽車等板塊漲幅居前。個股方面，小鵬汽車（０９８６８）漲超１２％。小米集團
漲超４％，盤中升破４０港元，總市值一度突破萬億港元大關，創歷史新高。華虹半導體
（０１３４７）漲超１２％，中芯國際漲超８％。
　　
　　展望後市，華泰證券認為，港股市場或維持震盪格局，建議投資者沿盈利預期變化調倉
：１﹒　增配互聯網與科技硬體板塊，把握科技股價值重估機會；２﹒　適當增配受益於春節消
費回暖的大眾消費板塊；３﹒　盈利預期穩健的紅利標的仍可作為底倉。《資深投資者　石鏡泉

　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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