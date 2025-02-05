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AH股新聞

05/02/2025 16:45

【大國博弈】因美納遭中方列不可靠實體，稱積極尋求解決方案

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國商務部昨日發布公告，將美國基因測序巨頭因美納
（Ｉｌｌｕｍｉｎａ）列入不可靠實體清單。公告稱，該公司「違反正常的市場交易原則，中斷
與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。」但更多具
體的原因暫未披露。
　
　　不可靠實體清單即日生效後，其工作機制可以對因美納決定採取一項或者多項措施，包括：
限制或者禁止其從事與中國有關的進出口活動；限制或者禁止其在中國境內投資；限制或者禁止
其相關人員、交通運輸工具等入境；限制或者取消其相關人員在中國境內工作許可、停留或者居
留資格；根據情節輕重給予相應數額的罰款；以及其他必要的措施。
　
　　因美納今日對此事做出回應稱，「公司正對相關事情的影響進行詳細評估，並積極尋求解決
方案。」其表示，自進入中國市場以來，因美納長期服務於本地區市場與客戶，並致力於推動基
因組學的發展以改善人類健康。作為全球基因測序領域的創新企業，因美納始終遵循市場化、法
治化原則開展全球運營，嚴格遵守包括中國在內的各市場所在國家或地區的法律法規。
　
　　多位行業人士認為，雖然具體措施還待後續觀察，但這一舉措無疑會加速基因測序儀領域的
國產替代進程。
　
＊華大智造正加速趕超因美納＊
　
　　因美納是基因測序儀龍頭，全球超過９０％的基因測序數據都由因美納的機器產生。其成立
於１９９８年，在全球已安裝超２１０００台測序儀，２０１４年其將全基因組測序的成本從接
近３０億美元降至１０００美元，推動二代測序（高通量測序）從實驗室走向產業。
　
　　而中國被因美納稱為「全球最為重要的市場之一」。疾控中心、醫院以及企業都有裝機。時
任因美納全球副總裁兼大中華區總經理的李慶曾在２０２１年一次公開會議上表示，其當時在中
國的裝機量超過１７００台，佔當時全球裝機量的１０％以上。
　
　　到了２０１５年，華大智造以推出首款測序儀。此後兩家公司在國內激烈爭奪市場，在海外
則走上互訴之路，指對方侵犯自家專利，各有勝負。
　
　　不過，專家表示，雖然華大智造近十年一直在追趕因美納，市佔率也基本持平甚至超過，但
畢竟從機器保有量上看，因美納的量還是很大。「如果最後直接撤出市場，這些機器也就就地報
廢，對科研和臨床項目都有影響」。（ｌｃ）

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