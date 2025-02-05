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AH股新聞

05/02/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監明確資本市場高質量發展工作

　　《經濟通通訊５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
強本強基嚴監嚴管，資本市場改革扎實推進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「全力形成並鞏固市場回穩向好勢頭」、「深化資本市場投融資綜合改革」、「著力提升監管執
法效能和投資者保護水平」中證監主席吳清日前發表題為《奮力開創資本市場高質量發展新局面
》的文章表示，不斷開創資本市場高質量發展新局面，並提出一系列具體舉措。
　
多項數據向好，新春消費顯活力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
春節假期８天內，全社會跨區域人員流動量超２３億人次；春節檔總票房超９０億元（人民幣．
下同），創歷史新高；多個平台上「非遺」關鍵詞搜索量同比顯著增加??多項數據顯示，
２０２５年春節消費市場亮點多、活力足。
　
積極因素頻現，中國資產強勢上漲
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
春節假期期間，海外不確定性基本落定。海外股市表現分化，中國資產強勢上漲，恆生指數漲近
３％，科技、消費股表現亮眼。
　
　
《上海證券報》
　
中證監明確資本市場高質量發展六方面工作
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
《求是》雜誌２月１日刊發了中證監主席吳清題為《奮力開創資本市場高質量發展新局面》的署
名文章。文章詳細分析了新形勢下推動資本市場高質量發展的意義、中國資本市場高質量發展的
基礎和條件、對資本市場高質量發展運行規律的認識，並明確了當前和今後一個時期資本市場六
方面工作。
　
衝刺蛇年「開門紅」，重大項目春節「不打烊」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
春節期間，全國多地多個重點項目建設現場，工人們搶工期、保進度，隨處可見一片繁忙的建設
景象。
　
商務部：美方單邊加徵關稅嚴重違反世貿組織規則
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
美國東部時間２月１日晚８時許，美白宮發布事實清單，宣布以芬太尼等問題為由對中國輸美產
品加徵１０％關稅。商務部新聞發言人表示，中方對此強烈不滿，堅決反對。多位受訪專家認為
，美國採取單方面關稅措施違反世貿組織規則，將產生破壞國際貿易秩序和多邊合作態勢等負面
影響。
　
　
《證券時報》
　
春節中國資產表現搶眼，Ａ股翹盼「開門紅」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Ａ股春節休市期間，中國人工智能（ＡＩ）企業深度求索公司（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）的最新模型
ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１，以低成本、高性能、開源等特點受到全球市場高度關注，帶動相關板
塊表現分化。
　
２３億人次出行，春節消費市場熱氣騰騰
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
超長假期，疊加多項利好政策實施，這個春節假期消費市場熱氣騰騰。交通部數據顯示，假期８
天，全社會跨區域人員流動量預計超過２３億人次，其中，鐵路客運量９６１２萬人次，公路人
員流動量２１﹒８８億人次，水路客運量９３５﹒３萬人次，民航客運量１８２８﹒５８萬人次

　
奮力開創資本市場高質量發展新局面
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監主席吳清近日在《求是》雜誌發表題為《奮力開創資本市場高質量發展新局面》的署名文
章稱，推動資本市場高質量發展，當前要重點把握好五個方面的關係，包括把握好穩與進的關係
，把握好總量與結構的關係，把握好整體與局部的關係，把握好監管與活力的關係，把握好開放
與安全的關係。（ｌｃ）

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