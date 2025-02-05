《神州經脈》小額包裹免稅取消，美國停收中港包裹，車企打促銷戰

《神州經脈》內地春節假期結束，中美貿易戰火重燃，美國對華商品加徵１０％關稅措施周

二（４日）實施，中國亦快速推出一系列反制措施。Ａ股今日（５日）蛇年開局高開低走，滬綜

指全日收跌０﹒６５％，報３２２９﹒４９點，深成指收升０﹒０８％，創業板指則跌

０﹒０４％。滬深兩市全天成交近１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１７１７

億元或１５％。



匯市復市首日，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２７２４，較上個交易日

４時３０分收盤價跌７４點子，為１月２３日以來新低，全日在７﹒２６７２至７﹒２８６３之

間波動。人民幣兌一美元中間價報７﹒１６９３，較上個交易日升５點子，創２０２４年１１月

８日以來近三個月新高，與市場預測偏離擴大至近９７０點。分析認為，在中美貿易戰２﹒０開

打的情況下，監管仍釋放穩定信號，或為後續談判提供空間。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《路透》報道，美國總統特朗普４日表示，並不急於與中國國家主席習近平通話以試圖

平息中美新一輪貿易戰。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中美兩國元首１月

１７日通話時，中方已經闡明了原則立場，雙方也已就開展互利合作達成了原則共識，「現在需

要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話」。林劍又重申，貿易戰、關稅戰沒

有贏家，施壓威脅對中國行不通，敦促美方糾正錯誤做法，通過平等磋商解決各自的關切，推動

中美關係穩定。



２﹒ 特朗普政府自４日起對中國進口商品加徵１０％關稅，中方隨即宣布多項反制措施，包括

對原產於美國的煤炭、液化天然氣、原油、農業機械、大排量汽車等加徵１０％－１５％關稅；

對Ｇｏｏｇｌｅ立案調查反壟斷等。英國《金融時報》最新報道指，中國監管機構正考慮對英特

爾展開正式調查。美國網媒則稱，華府正討論是否將中國電商ＳＨＥＩＮ和Ｔｅｍｕ加入國土安

全部的「強迫勞動」名單。林劍今日在外交部例行記者會上回應關稅事件稱，美方以芬太尼問題

為由對中國加徵關稅，中方對此強烈不滿、堅決反對，並強調中方採取的措施是維護自身正當權

益的必要之舉。



３﹒ 美國除了對中國進口商品加徵１０％關稅，還取消了價值低於８００美元的小額包裹豁免

條款。美國海關及邊境保衛局（ＣＢＰ）官網３日刊聲明稱，所有寄自中國的郵件包裹都需要經

過正式通關程序，並課徵１０％關稅。美國國土安全部、ＣＢＰ今日更發布通知稱，美國對華加

徵１０％關稅的措施同時適用於香港。美國郵政網站則公布，自４日起暫停接收來自中國內地和

香港的入境包裹，而信件不受影響。林劍回應事件時，敦促美國停止將經貿問題政治化、工具化

，停止無理打壓中國的企業，並強調中國將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



４﹒ ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型發布後以低成本、高效能 引全球關注，連續多日登頂蘋果

Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和谷歌Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ全球下載榜首。騰訊雲、華為雲、阿里雲及百

度智能雲，先後宣布上線ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，用戶可在平台調用ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１

、ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３等；國家超算互聯網平台也已正式上線ＤｅｅｐＳｅｅｋ系列模型。

另外，澳洲政府以「擔心安全風險」為由，周二（４日）宣布已禁止在所有政府設備中使用

ＤｅｅｐＳｅｅｋ。



５﹒ 人民銀行公布，２０２５年１月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行抵

押補充貸款（ＰＳＬ）餘額與上月持平，為２３６３９億元，連續第二個月持平。同期，人行對

金融機構開展常備借貸便利（ＳＬＦ）操作共１７１﹒０５億元，其中隔夜期１１３﹒３５億元

，７天期１７﹒７億元，１個月期４０億元。期末常備借貸便利餘額為４６﹒１億元。隔夜、７

天、１個月常備借貸便利利率分別為２﹒３５％、２﹒５０％、２﹒８５％。



６﹒ 歐盟執委會主席馮德萊恩日前在談及對華關係時表示，她認為中歐可以達成協議，並且有

可能擴大雙方貿易和投資關係。中方在外交部例行記者會上回應指，中國視歐洲為全面戰略夥伴

和多極世界中重要和獨立的一極，今年是中國同歐盟建交５０周年，雙方關係處於承上啟下的重

要節點。中國願同歐方一道加強戰略溝通和政治協調，增進互信、妥處分歧，共同應對全球性挑

戰，推動中歐關係向好、向前發展。



７﹒ 經文化和旅遊部數據中心測算，春節假期８天（１月２８日至２月４日），全國國內出遊

５﹒０１億人次，同比增長５﹒９％；國內出遊總花費６７７０﹒０２億元，同比增長７％。

２０２５年綜合運輸春運工作專班數據顯示，春節假期全社會跨區域人員流動量超２３億人次，

比去年同期增長６％。國家稅務總局發布增值稅發票數據顯示，春節假期全國消費相關行業日均

銷售收入同比去年春節增長１０﹒８％。國家移民管理局則公布，春節假期全國邊檢機關共計保

障１４３６﹒６萬人次中外人員出入境，同比去年春節增長６﹒３％。另據國家電影局統計，截

至今早９時，２０２５年春節檔票房為９５﹒１０億元，觀影人次為１﹒８７億，分別創下中國

影史春節檔紀錄。



８﹒ 春節假期剛結束，特斯拉就推出新一輪促銷優惠，今早在微博宣布Ｍｏｄｅｌ ３史上最

大力度優惠組合拳－－限時保險補貼８０００元＋５年０息政策＋特享充電權益，是特斯拉保險

補貼首次覆蓋Ｍｏｄｅｌ ３全系。小鵬汽車隨後宣布，推出行業唯一「五年０利息０首付」購

車政策，至高貼息金額５７０００元。蔚來接著也宣布推出５年０息限時金融優惠政策，今年２

月１日至２８日期間，用戶支付定金購買蔚來，可享５年０息金融方案，首付僅需２０％，手續

費全免。（ｓｌ）

