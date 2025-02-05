《鍾之日記》關稅唇齒相依，中港股市齊跌

《鍾之日記》２月５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美互加關稅，新一輪貿易戰啟幕，最新進展是美國郵政暫停接收來自中國內地和香港的包

裹，料衝擊中國電商公司。市場憂慮世界最大兩個經濟體紛爭升級，港股今日急回吐，盤中一度

急跌３７２點，之後穩步回升，午後再度下跌，尾盤趨穩。恒指全日收報２０５９７，跌１９２

點或０﹒９％，主板成交逾１９２２億元。



＊Ａ股蛇年紅盤收跌，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念揚＊



內地春節假期結束，中美貿易戰火重燃，美國對華商品加徵１０％關稅措施周二（４日）實

施，中國亦快速推出一系列反制措施。Ａ股今日蛇年開局高開低走，滬綜指全日收跌０﹒６５％

，報３２２９﹒４９點，深成指收升０﹒０８％，創業板指則跌０﹒０４％。滬深兩市全天成交

近１﹒３萬億元人民幣，較上個交易日放量１５％。



中美領導人可能的通話曾令市場對貿易戰妥善解決有正面想象，惟美國總統特朗普改口，稱

不急於與中國國家主席習近平通話，並對中國新反制措施也不以為然。這一改變令風險情緒再度

受挫，隨著貿易紛爭升級，中國經濟復甦的壓力也在加劇。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ全球熱度高居不下，海內外科企陸續宣布接入該模型，ＤｅｅｐＳｅｅｋ

連續多日登頂蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和谷歌Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ全球下載榜首。滬深概念股

領漲，ＤｅｅｐＳｅｅｋ板塊指數全日飆１３﹒５％，其他ＡＩ應用方向亦獲帶動，智譜ＡＩ升

７﹒４％，華為算力漲７﹒３％，Ｓｏｒａ概念股彈近７％。



＊新關稅戰波及香港，電商平台重創＊



中美新關稅戰在中國春節長假後正式打響，美國特朗普政府在今日《聯邦公報》上發布最新

通知明確指出，美國對華加徵１０％關稅的措施同時適用於原產於中國內地和香港的商品，且價

值低於８００美元商品亦不再享有美國「低值免稅」（Ｄｅ Ｍｉｎｉｍｉｓ）優惠，同樣需繳

納額外１０％關稅。此舉將對倚賴小額包裹運輸的拼多多旗下Ｔｅｍｕ，以及ＳＨＥＩＮ等廉價

電商產生顯著影響，削弱其在全球市場的競爭力。



與此同時，美國郵政公告，從２月４日起暫停接收來自中國內地和香港郵局的入境包裹，直

至另行通知為止。對於美方暫停接收來自中國內地和香港的包裹，香港貨運組織直指，這對電商

平台帶來嚴重影響，部分貨品可能會滯留香港，美國消費者也有可能因為未能收取貨品而要求退

款。



分析指，香港一直作為中國主要的轉運港，亦不被美國對華關稅所影響。新關稅戰下，香港

包括其中，可見美國為堵塞漏洞，釋出更強硬的訊息。電商板塊反應大，微盟集團

（０２０１３）瀉１２％，京東集團（０９６１８）大跌３％，物流相關股－－京東物流

（０２６１８）跌２％，順豐控股（０６９３６）軟０﹒１５％、國泰（００２９３）更跌３％

。



阿里巴巴（０９９８８）微跌０﹒１％，大摩發表研報及更正，將阿里巴巴在重大關稅風險

股票列表中移除，指出由於阿里出口到美國商品收入估計佔比未足５％，而較早前報告所指的

１０％，因此不存在較大的關稅風險。



＊消費又冷又熱？農夫山泉跌近７％＊



今日公布的２０２５年１月中國財新服務業ＰＭＩ錄得５１﹒０，較上月回落１﹒２個百分

點，為２０２４年９月（５０﹒３）以來最低，但仍維持擴張。原本１月屬節前消費旺季，但服

務業擴張步伐意外放緩，顯示消費提振乏力。



財新智庫高級經濟學家王喆表示，新的一年裏，大規模設備更新和消費品以舊換新等刺激政

策效果或邊際放緩；海外政策不確定性增加背景下出口環境或有所惡化，將是中國經濟要面臨的

巨大挑戰。當前，國內有效需求不足，居民消費能力意願有待提升，增加居民可支配收入應是宏

觀政策著力重點。



今年春節假期８天（１月２８日至２月４日），內地全社會跨區域人員流動量超２３億人次

。國家稅務總局增值稅發票數據顯示，春節全國消費相關行業日均銷售收入與上年春節相比增長

１０﹒８％；其中，商品消費和服務消費同比分別增長９﹒９％和１２﹒３％。《證券時報》頭

版報道亦指，超長假期疊加多項利好政策，這個春節假期消費市場熱氣騰騰。另外，平台數據顯

示，春節檔上映新片總票房突破１００億人民幣。



官方輿論雖稱春節期間消費「火熱」，但投資市場似乎不買帳，今日消費股集體調整，農夫

山泉（０９６３３）大跌６﹒９％，攜程（０９９６１）挫６﹒５％，蒙牛乳業（０２３１９）

收低４﹒６％，海底撈（０６８６２）跌３﹒６％，海爾智家（０６６９０）軟３﹒５％，華潤

啤酒（００２９１）跌近３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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