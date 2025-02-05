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AH股新聞

05/02/2025 10:57

《Ａ股焦點》廣汽集團換帥，馮興亞接任董事長，Ａ股升逾２％

　　《經濟通通訊社５日專訊》掌舵廣汽集團逾八年後，曾慶洪於２０２５年春節後「交棒」。
２月４日，廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公告稱，曾慶洪到齡退休，申請辭去
公司董事長等職務。廣汽集團董事會於２月３日表決，由現擔任公司總經理的馮興亞接任董事長
一職。
　
　　Ａ股春節假期後復市首日，廣汽Ａ股高開高走，現升２﹒３３％，報８﹒８元人民幣；Ｈ股
升近１％。
　
　　據《財新》報道，廣汽集團是廣州市屬國企，董事長是市管幹部，需經組織程序。廣州市委
於１月１８日召開常委會議，通過馮興亞的任命，相關公示自１月２０日起持續五天。公示期結
束後，廣汽集團於１月２６日召開幹部大會，在內部宣布上述變動。
　
　　報道稱，馮興亞與曾慶洪搭檔多年。馮興亞現年５５歲，畢業於西安交通大學「少年班」，
曾就職於鄭州日產。２００４年１２月，馮興亞加入剛剛成立的廣汽豐田。２０１３年，馮興亞
升任廣汽集團常務副總經理。曾慶洪在２０１６年１０月出任廣汽集團董事長之後，馮興亞於當
年１１月補位公司副董事長、總經理職務，至今已有八年多。（ｊｑ）

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