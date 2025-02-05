《Ａ股焦點》廣汽集團換帥，馮興亞接任董事長，Ａ股升逾２％

《經濟通通訊社５日專訊》掌舵廣汽集團逾八年後，曾慶洪於２０２５年春節後「交棒」。

２月４日，廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公告稱，曾慶洪到齡退休，申請辭去

公司董事長等職務。廣汽集團董事會於２月３日表決，由現擔任公司總經理的馮興亞接任董事長

一職。



Ａ股春節假期後復市首日，廣汽Ａ股高開高走，現升２﹒３３％，報８﹒８元人民幣；Ｈ股

升近１％。



據《財新》報道，廣汽集團是廣州市屬國企，董事長是市管幹部，需經組織程序。廣州市委

於１月１８日召開常委會議，通過馮興亞的任命，相關公示自１月２０日起持續五天。公示期結

束後，廣汽集團於１月２６日召開幹部大會，在內部宣布上述變動。



報道稱，馮興亞與曾慶洪搭檔多年。馮興亞現年５５歲，畢業於西安交通大學「少年班」，

曾就職於鄭州日產。２００４年１２月，馮興亞加入剛剛成立的廣汽豐田。２０１３年，馮興亞

升任廣汽集團常務副總經理。曾慶洪在２０１６年１０月出任廣汽集團董事長之後，馮興亞於當

年１１月補位公司副董事長、總經理職務，至今已有八年多。（ｊｑ）

