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AH股新聞

05/02/2025 09:01

【大國博弈】中國對谷歌啟動反壟斷調查，或涉及安卓系統等

　　《經濟通通訊社５日專訊》國家市場監管總局４日公告，因谷歌公司涉嫌違反《中華人民共
和國反壟斷法》，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。市監總局沒有提到具體調查的內
容等信息。谷歌也尚未就反壟斷調查予以回應。
　
　　自２０１０年以來，谷歌的搜索引擎和面向消費者的互聯網服務基本退出中國，但這家美國
公司仍在中國保留了一些業務，包括廣告和與其安卓操作系統相關的業務。目前谷歌來自中國的
收入佔其全球銷售額的１％。
　
　　市場分析指，谷歌旗下的手機操作系統安卓、谷歌服務框架以及手機必備應用可能涉及壟斷
，以及此前谷歌拒絕和華為合作也可能成為調查的內容之一。
　
　　《財新網》引述上海大邦律師事務所高級合夥人游雲庭指，谷歌在國內的業務主要涉及到為
中國企業出海，提供廣告相關的服務。在海外的業務則為授權中國企業使用安卓系統和谷歌服務
框架、谷歌地圖、電子郵箱Ｇｍａｉｌ、視頻網站ＹｏｕＴｕｂｅ之類的應用服務。
　
　　游雲庭稱，在廣告服務上，谷歌還有Ｆａｃｅｂｏｏｋ的Ｍｅｔａ和ＴｉｋＴｏｋ等競爭對
手，所以谷歌的市場力量沒有那麼強，不一定能引發反壟斷調查。因此，市監總局這次的調查很
可能與手機操作系統－－安卓系統、谷歌服務框架以及手機必備應用有關。
　
　　此外，他認為調查還可能關係到谷歌拒絕對華為授權：在美國對華為的出口管制禁令下，谷
歌無法和華為進行技術合作，但另一方面，谷歌服務框架在技術上和華為的硬件不兼容，也有一
部分商業競爭的原因。谷歌有沒有利用美國的禁令排除競爭，損害競爭秩序，可能也是這次調查
的內容之一。（ｌｃ）

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